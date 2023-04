El conflicto que estalló en Godoy Cruz: el entrenador Diego Flores tildó de “hincha VIP” al presidente y dejó el cargo

Las Declaraciones De Diego Flores Contra El Presidente De Godoy Cruz

Los números de la segunda etapa de Diego Flores al mando de Godoy Cruz no fueron sobresalientes, pero tampoco parecían estar tan lejos del proyecto de renovación que afronta la entidad. Pero su salida estuvo más bien enmarcado en un escándalo que salió a la luz durante la última conferencia de prensa, cuando definió al presidente Alejandro Chapini como un “hincha VIP” sin mencionarlo específicamente pero dejando en claro de quién hablaba.

El Traductor, apodo que se ganó por la época en la que acompañó a Marcelo Bielsa, inició este segundo proceso en noviembre del 2022 en reemplazo de la dupla Sergio Gómez-Favio Orsi. Duró unos pocos meses, tras dinamitar su relación con el máximo directivo en la atención a los medios que realizó luego del empate 1-1 contra Tigre. Si bien todavía el Tomba no publicó oficialmente la desvinculación, el Diario Uno de Mendoza confirmó la noticia y sólo resta que sea comunicada por los canales habituales de la institución.

“A mí me llamó la atención un hincha, que para mí es un hincha VIP, se ve que la prensa lo busca para hablar... La semana pasada habló que ponemos excusas y no ponemos excusas. Nosotros vinimos en ese proyecto del club de presupuesto bajo, de formación porque el club necesita vender y de arreglársela a veces con lo que hay. Nosotros dijimos nos sumamos a este proyecto porque queremos al club, porque sabemos que hay que pelear con estas armas que tampoco son pocas. Habrá otros equipos que están en la misma situación. Venimos a esa pelea juntos. De hecho, tenemos el 44% de los puntos, a un partido de llegar al 50% de los puntos”, disparó Flores contra el presidente.

La declaración de Chapini que hizo estallar al DT se había dado tras el 0-3 como visitante ante Argentinos Juniors. “No me gustó para nada el equipo, no llegó al arco y no generó nada. Hoy las excusas no existen, porque después le echan la culpa a la cancha que si es grande o chica... El equipo no generó nada y ni siquiera lo devolviste como para decir que lo estás viendo desde arriba. Evidentemente algo pasa desde el punto de vista futbolístico, pero la verdad que no generamos nada”, dijo tras ese juego en Cadena 3 Mendoza, según replicó Los Andes.

El Traductor, que sufrió un empate sobre la hora ante el Matador como local, no se quedó callado y recogió el guante. “El hincha que paga la entrada no insultó nunca a este equipo, el hincha real de Godoy Cruz apoya. Los empleados del club, apoyan. Los jugadores, apoyan. Nosotros estamos de 7 de la mañana a 7 de la tarde trabajando por el club. Y en los momentos malos aparecen algunos hinchas VIP a destruir, a decir que no hay construcción. Bueno, ese hincha VIP, pisé el club y estuvo dos meses sin hablarme. Ese hincha VIP no participó en el mercado de pases. Había que traer dos extremos, no se trajeron. Se fue un lateral izquierdo, no se trajo, se trajo un joven que tiene un futuro bárbaro. Había que traer dos centrales, no se trajeron. No estuvo presente esa persona que tenía que ayudar supuestamente”.

Godoy Cruz está 17° en la Liga Profesional sobre 28 equipos con 13 puntos producto de 4 triunfos, 5 derrotas y 1 empate. Sin embargo, no son los resultados únicamente los que terminaron con el mandato de Flores. “Pedí una reunión con el hincha VIP ahora en el post partido y se fue de vacaciones cinco días. Eso me dijeron... Entonces, ¿quién pone la cara por Godoy Cruz? El hincha tiene que saber quién pone la cara por Godoy Cruz, y no es ese hincha VIP. Es fácil una nota. 44% de los puntos con 25 jugadores que se fueron y llegaron 11 jóvenes. Estoy feliz de estar acá, me siento contenido y puedo desarrollar mi profesión. Simplemente decir hasta acá nomás de agresiones en los malos momentos”, anunció el DT.

El ex ayudante de campo de Bielsa tuvo un primer paso por el Tomba entre agosto del 2021 y abril del 2022. Retomó el puesto en noviembre del año pasado, aunque no pudo avanzar más allá. A esta hora, el principal apuntado para desembarcar en su lugar es Carlos Tevez, quien tuvo una primera experiencia en los bancos de suplentes de Rosario Central pero que optó por dar un paso al costado a fines del año pasado a raíz de la situación política que atravesaba el Canalla.

