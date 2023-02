6 frases de Martín Demichelis tras la victoria de River Plate ante Argentinos: las polémicas, su vuelta al Monumental y el elogio “mundialista” a Enzo Díaz

* Demichelis habló tras las victoria de River ante Argentinos

River Plate obtuvo un triunfo importante, sufrido, polémico y especial frente a Argentinos Juniors ante 83 mil espectadores en un renovado estadio Monumental, y Martín Demichelis también los disfrutó al regresar al lugar donde vivió grandes momentos como futbolista. Ahora, como entrenador, tiene la misión de hacer olvidar, al menos por un rato, a Marcelo Gallardo.

“Me quedo con una grandísima imagen del Monumental, que está hermoso. El mundo River vivió un momento particular. Quiero premiar el comportamiento de los hinchas, que cuando más los necesitábamos se hicieron sentir y me quedo con el resultado. Seguramente hay muchas cosas por mejorar”, indicó Micho en conferencia de prensa tras el 2-1.

En su vuelta al campo donde se lució como defensor, el ex Bayern Múnich destacó el clima festivo que se vivió en Núñez: “Me encantó ver esa armonía en el mundo riverplatense. De eso se trata, es una forma de ser, una filosofía de vida. Cuando salieron los campeones del mundo la hinchada empezó a cantar por River. Los campeones han tenido su reconocimiento que merecido lo tienen. Me alegro que hayan reaccionado así. Soñaba con una victoria y con el estadio lleno. Me voy feliz a casa”.

En cuanto al polémico arbitraje de Fernando Rapallini, quien le anuló dos goles a Argentinos y le concedió dos penales a River, Demichelis prefirió no opinar. “No tengo redes sociales y me tengo que poner a trabajar en lo que viene, planificar el partido ante Tigre. No me puedo frenar en lo que se vaya a decir de esas jugadas. No voy a hablar de los árbitros mientras esté acá. Si lo tengo que hacer lo haré de una forma muy breve. No sé si salimos perjudicados o beneficiados o si fueran certeras las decisiones, pero el partido se terminó”, comentó.

Acerca de Enzo Díaz, quien había tenido un error puntual en el partido ante Belgrano, el entrenador volvió a confiar en él: “Hizo un gran partido como central y lo de él era fácil de corregir porque tiene entrega y la entrega no se compra: la tenés o no la tenés y en cada una de las jugadas fue a un 110%. Eso lo tiene, en lo profesional sabemos que es un lateral izquierdo pero hoy le está haciendo un gran favor al equipo. Y no digan que por la altura no puede jugar de central porque un campeón del mundo (Lisandro Martínez) juega en el Manchester United en una liga donde la contextura física son mucho más grandes que las de acá”.

Sobre Salomón Rondón, el venezolano que llegó para reforzar el ataque de River e ingresó en la segunda parte en lugar del colombiano Miguel Borja (lesionado), Demichelis valoró: “Demostró su jerarquía. Apoyando, aguantando, haciendo la pausa, jugando para los costados. Lo conozco más que ustedes y sé que estando bien físicamente, que todavía no lo está, nos va a elevar el nivel del plantel”.

Por otra parte, el técnico riverplatense elogió a Gabriel Milito: “Lo conozco muchísimo y maneja todos los conceptos. Lo tiene muy bien aceitado porque hace tiempo que trabaja con Argentinos, puede variar no solo de partido a partido sino en el mismo juego”.

