La enigmática sentencia del Kun Agüero y Sebastián Vignolo sobre el futuro de Messi: “Si todo sale bien en el Mundial, le gustaría darse un gusto”

El gusto que se quiere dar Messi si Argentina gana la Copa del Mundo

La mente de Lionel Messi está enfocada en la final del Mundial Qatar 2022. El astro argentino anhela levantar el máximo trofeo del fútbol para coronar su carrera profesional y el próximo domingo 18 de diciembre tiene una nueva oportunidad. Mientras todo el planeta observa el certamen, el futuro de la Pulga es una incógnita y, si bien el PSG buscó acelerar la renovación del vínculo que vence en junio de 2023 por otro año, en varias oportunidades aclaró que tomará una decisión cuando finalice su participación con la Albiceleste.

El show del Kun Agüero tras la clasificación de Argentina: del “mal momento” que pasó en la entrega del premio a Messi a la incómoda pregunta a Ruggeri El ex delantero estuvo una vez más presente en el Lusail Iconic Stadium. Los detalles del golpe que sufrió La Pulga y que encendieron las alarmas en el banco de Argentina VER NOTA

En ese contexto, tras la goleada 3-0 a Croacia con una actuación imperial del astro de 35 años, en ESPN dejaron algunas señales de lo que puede anidar en la mente del delantero. “Hay algo que tampoco quiero decir, pero a él le gustaría darse un gusto si todo sale bien. Si todo sale bien, a él le gustaría darse un gusto. No voy a decir dónde”, reveló Sebastián Vignolo, una frase que generó la sorpresa de sus colegas que estaban en el piso excepto Sergio Agüero. El Kun confirmó la noticia que soltó el conductor: “Sí. Yo lo sé también”.

El Pollo se apuró para descartar una posibilidad que iba a aparecer rápidamente en la cabeza de los fanáticos de Messi. “¿Puedo aclarar? No es volver a Barcelona. Yo no voy a decir nada”, añadió al respecto. Hernán Crespo, también presente en la mesa de ESPN, buscó predecir la decisión de Lionel y lo vinculó al fútbol local: “Yo no lo sé, pero adivino. Es un deseo también, pero va a tener que hablar con Chiqui Tapia porque va a tener que reestructurar todos los estadios”.

Messi tiene pensado darse "un gusto" si Argentina gana la final el domingo (Foto: Reuters)

Tras el comentario de Valdanito, la primera opción que surgió en el horizonte de especulaciones es un ciclo en Newell’s Old Boys. La Pulga se reconoció públicamente como hincha de la Lepra, jugó allí en las Infantiles y siempre admitió que tiene pendiente un paso por la liga de su país de nacimiento, aunque en sus últimas entrevistas dio a entender que era una empresa difícil. En un segundo escalón, aparece la oferta del Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos, donde se podría reunir con varios de sus ex compañeros y amigos del FC Barcelona -como Lucho Suárez o Sergio Busquets- para jugar los últimos años de su carrera.

El impactante elogio de una figura de la selección de Inglaterra a Messi y su fórmula para detenerlo en una hipotética final con Argentina Un defensor de Los Tres Leones se deshizo en elogios para el “10″ de la Albiceleste y palpitó un posible cruce en el Mundial Qatar 2022 VER NOTA

Otra de las alternativas que surgieron en la mente de los fanáticos es la de estirar su estadía en la selección argentina hasta la Copa América 2024, teniendo en cuenta que la próxima edición podría mudarse a Norteamérica, con la inclusión de elencos de la Concacaf. Argentina es la vigente campeona de la competencia tras derrotar a Brasil en el estadio Maracaná en junio de 2021. Messi viene subrayando que es su último Mundial, ¿pero tendrá un “Last Dance” a nivel continental?

Sólo Messi les podrá quitar el velo a las hipótesis luego de la final del domingo ante Francia...

El entrenamiento más observado de Rodrigo De Paul: ejercicios a la par de sus compañeros, risas y una prenda oculta El equipo de Lionel Scaloni se ejercitó en la previa del partido ante Países Bajos del viernes VER NOTA

Seguir leyendo: