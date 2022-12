Un ex compañero croata del Dibu Martínez advirtió cuál es el punto débil del arquero de la selección argentina

Lovre Kalinic en acción durante el Mundial de Rusia 2018, donde Croacia fue finalista (REUTERS/Marko Djurica)

Al igual que en la Copa América de Brasil 2021, Emiliano Dibu Martínez volvió a tener una actuación consagratoria con la selección argentina. El oriundo de la cantera de Independiente se vistió de héroe al contener dos remates en la tanda de penales ante Países Bajos para sellar el boleto del combinado nacional en las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

El croata Lovre Kalinic, que se quedó afuera de la carrera por ocupar el arco en la Copa del Mundo producto de una lesión ligamentaria en su rodilla izquierda, conoce a la perfección al Dibu, con quien compartió plantel en el Aston Villa de la Premier League. En diálogo con Sportske Novosti, contó detalles de la convivencia con el albiceleste y puntualizó en su punto débil a la hora de atajar.

“El es una bestia, pero tiene un lado débil. Es un gran trabajador, un guerrero, como Perisic… y es el mejor arquero de la Premier League”, comenzó su relato el futbolista del Hajduk Split de su país.

Lovre Kalinic fue compañero del Dibu Martínez en Aston Villa (REUTERS/Paul Ellis)

Según su óptica, una de las fallas del ex Arsenal y Getafe es cuando sale de los tres palos para intentar cortar algún envío aéreo al área. “Habla constantemente antes de que se ejecuten los penales. Provoca un poco. Por otro lado, los centros son su punto débil. Juega bien con el pie, es incluso mejor en la defensa del uno contra uno. Livakovic es el que más ha mostrado hasta ahora, Martínez está detrás de él. Sin embargo, no vamos a adivinar quién será el mejor hasta el final. Dejaremos que termine el torneo”, sostuvo.

No obstante, luego aclaró: “Defendió de forma brillante los penales. Recuerdo que cuando llegó al Aston Villa lo compraron al Arsenal porque no tenía chance en el Emirates. Martínez es un arquero trabajador y de calidad. De diez segmentos de guardavallas, es excelente en nueve, en mi opinión”.

“Se fue cedido a equipos de la segunda línea, vía Getafe, Wolverhampton, Reading. En Arsenal siempre traían a alguien nuevo y obviamente no confiaban en él. Me dijo lo callado y retraído que era. También me agregó: ‘La primera vez que me rebelé, dejé el Arsenal’”, añadió.

Para cerrar, manifestó: “El Manchester United lo quería, pero el Villa le dio un buen contrato y lo quieren en el club. Tal vez en el futuro, si se cansa de la mitad de la tabla, podría buscar un club más fuerte. Es un guerrero, un ganador. Sobre todo, es ambicioso. Lo compararía con nuestro Perisic, que siempre está ávido de trofeos. Martínez experimenta cada victoria entre lágrimas porque está 100% en su cabeza y tiene hambre de éxito”.

