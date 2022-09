Gallardo habló sobre la lesión de Solari, explicó que el Superclásico puede “marcar” el torneo y avisó: “Nosotros no damos noticias falsas”

Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en la antesala a un nuevo Superclásico (@RiverPlate)

River, tras golear a Defensa y Justicia en la Copa Argentina y la victoria ante Barracas Central por la Liga Profesional, tendrá un duelo clave para seguir prendido en la puja por el título del torneo local. Este domingo, desde las 17, visitará la Bombonera para enfrentar a Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico de Argentina.

El Millonario, con 29 unidades, las mismas que el Xeneize, aparece en la sexta colocación, a sólo cuatro de los líderes Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima La Plata. En la antesala a este compromiso, Marcelo Gallardo brindó una conferencia de prensa en el River Camp.

“El equipo confirmado no, no porque tenga dudas. Lo que puedo mencionar, más allá de los jugadores tocados, es que tuvimos una semana de recuperación bastante buena. Fuimos equilibrados en las cargas y creo que vamos a llegar con todos los jugadores al partido. Luego decidiré el equipo para el inicio del partido”, advirtió el Muñeco, quien tiene entre algodones a Franco Armani, Andrés Herrera y Pablo Solari, entre otros.

Al puntualizar sobre el ex Colo Colo, explicó: “Me parece que más allá de su rápida respuesta futbolística y asimilación en cuanto a su llegada a esta institución y lo rápido que pudo tomar vuelo, estuve hablando con él estos últimos días para acompañarlo en este proceso, porque es un chico joven, que recién llega. Asimiló el cambio rápido, pero no hay que sacar de vista los procesos. Tratar de que no pierda su naturalidad, alegría y que la siga manteniendo esa misma forma. Le tocó salir el último partido con una molestia, pero se recuperó bien. Hoy hizo un trabajo bastante bueno. Mañana veremos, pero creo que lo tendré a disponible para el juego del domingo”.

Gallardo confían en que tendrá a todos sus futbolistas a disposición

Ante la variedad de rumores con respecto a posibles bajas por lesión en ambos planteles, el entrenador fue consultado sobre si era una manera para despistar al contrario. El oriundo de Merlo fue tajante: “De nuestra parte el comportamiento siempre fue el mismo. No me gusta dar el equipo, pocas veces lo di. No por querer ocultar, simplemente porque no quiero darle precisiones al rival, que puede generar algún cambio en el rival. Nosotros no pasamos información falsa para que hablen. Los que hablan son ustedes. No es mi forma. Esperamos a Solari, que se entrenó en la semana liviano. Si mañana está bien puedo utilizarlo desde el inicio, o tenerlo en condiciones para jugar lo que considere”.

“Jugamos con un rival que juega en su cancha, con su gente. Si bien no es un equipo que tuvo control total del partido, las últimas referencias que tenemos con ellos es que hubo mucha disputa en la mitad de la cancha. Los que puedan absorber de buena manera el juego y la técnica van a imponerse. Será un juego friccionado. Ninguno buscará ceder el protagonismo”, analizó. Y luego, añadió: “Boca tiene individualidades importantes dentro de su equipo. Hay que tener en cuenta que los partidos se ganan con goles y los jugadores, que en general están más cerca del gol, hay que tener atención y tomar recaudos. Son partidos que pueden ser cerrados y una chance, o que pocas chances se pueden llegar a dar, y con los que tienen calidad hay que tener cuidado”.

Marcelo Gallardo analizó a Boca Juniors

El entrenador también valoró la importancia de este compromiso: “Estos partidos, más allá de haber vivido otros partidos en el pasado, van cambiando las etapas. Nosotros nos sentimos bien, cómodos yendo a la cancha de Boca. Nos estimula jugar en su cancha y con su público. Es un partido que hace tiempo no se juega con público. La última vez fue hace bastante. Tenemos deseo de imponernos. Es lo que siento, lo que nos estimula y veo en mis jugadores”.

“Dentro de la irregularidad del fútbol argentino es un partido que puede marcar, un estimulo que te permita soltar. Es lo que vamos a buscar. Que esa buena energía la podramos palpar con un buen resultado”, esbozó.

“Nos sentimos cómodos yendo a la cancha de Boca”, advirtió Gallardo

“Estamos en igualdad de condiciones en cuanto a puntos, a cuatro de los punteros. Una victoria el domingo puede significar que cualquiera de los dos equipos despeguen anímicamente. Y dentro de la irregularidad, esos puntos que quedan por disputarse, tendrá un envión importante hacia la pelea por el título”, concluyó.

OTRAS FRASES DESTACADAS DE MARCELO GALLARDO:

- “Que Herrera juegue su mejor partido. Ya hablamos de los árbitros y lo que está pasando en el fútbol argentino en general. Lo que queremos es que no se hable de los árbitros. Que tenga el mejor partido posible, como nosotros también lo deseamos para nosotros”.

- “No puedo hacer una descripción de Ibarra porque es el primer partido que vamos a jugar. Tuvo un comienzo hace poco, no tengo una referencia. Sí lo conozco, fui compañero de él en la Selección. Será nuestro primer partido”.

“Siempre me gustó jugar con mi público, a mí en particular. Pero el jugador tiene que estar preparado para jugar en distintos escenarios. Es una prueba importante cuando vas a jugar en un escenario distinto, con el público adverso. Eso también me estimuló. Pero mi público es mi público, siempre lo prefiero del lado mío”.

Gallardo y el valor de un triunfo en la Bombonera

“Beltrán y Borja son dos jugadores diferentes. Cada uno aporta lo suyo. Uno es joven, el otro experimentado. Uno mostró cualidades, jugador de Selección, con atributos muy interesantes hace tiempo. Tengo esas dos variantes. Pueden jugar juntos, no lo descarto”.

“Siempre hay una primera vez, para todo. Trato de darles confianza, que no jueguen el partido antes, que lo externo no perturbe o intentar de que lleguen lo más liviano posible. Que no jueguen el partido antes”.

“Matías Suárez, la buena noticia es que en estas últimas semanas tuvo continuidad de entrenamientos. Con esa continuidad, si logramos que tenga participación por más corta que sea, que nos de calidad, es una buena noticia”.

“Villa es el jugador más desequilibrante de ellos, que no esté será una usencia importante para su equipo. Pero jugará otro jugador e intentarán, con otras características, hacer su partido”.

