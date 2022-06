Di María mostró el grupo de Whatsapp que tiene con los jugadores de la selección argentina y habló sobre sus asados en la casa de Messi

Ángel Di María abrió la puerta a distintas intimidades de su vida en una distendida entrevista en la que incluso permitió que el conductor del programa, Migue Granados, revise su celular y repase el grupo de Wahtsapp que comparte con los jugadores de la selección argentina. También habló de los asados en la casa de Lionel Messi, el día que Cristiano Ronaldo fue a su cumpleaños y hasta reflexionó sobre la inseguridad en el país de cara a su posible regreso a Rosario Central.

“Tomamos un par de cervecitas con Cristiano. Fue en mi primer año cuando llegué al Madrid. Había agarrado buena relación, él se juntaba con Marcelo. Yo lo invité al cumple, le dije si querés venir. Como estaba siempre con Marcelo, y me llevaba muy bien con Marcelo e iba a venir, le dije: ‘Mirá Cris, si querés venir al cumple que hago en casa para comer algo, tomar algo...’. Ah bueno. Dije este no viene ni en pedo. El loco cayó. Se sentó ahí. Tenía a mis amigos del barrio que habían ido. No lo podían creer porque el loco estaba ahí sentado tomando, se sacó fotos como si nada”, fue una de las anécdotas que repasó en el programa ESPN Play Room que se emite por ESPN.

Uno de los momentos más divertidos se dio cuando el humorista que comanda esta producción le preguntó si le permitía repasar el grupo de Whatsapp de la selección argentina. “Me va a decir que no, pero yo me voy a tirar el tiro. Porque lo he logrado con muchos. Puedo, sin tocar nada y sin decir nada, chusmear el Whastapp de la Selección”, le consultó. “Sí...”, le abrió la puerta naturalmente Fideo. “Ah boludo, me hubiese ahorrado todo lo que dije. Que largo que lo hice”, bromeó Granados. “Pero dijiste que no vas a decir nada”, le aclaró el futbolista. “No voy a decir nada. Y están todos agendados, voy a saber... Voy a decir lo que se pueda, no voy decir nada que no se pueda ni que te comprometa”, agregó el conductor.

“Truco se llama, qué boludos son. Está la Play 8 que la diseñaron seis alemanes y juegan con unas cartas de papel. Todos millonarios jugando con una carta de papel”, reveló Granados apenas miró el celular sobre el nombre que lleva el grupo.

Si bien Migue evitó dar demasiados detalles, sí reveló que Nicolás Otamendi mandó una foto jugando a la Play Station y Messi comentó: “Es barderito Leo acá, la picantea”. “El Papu bardeando a Otamendi. Leo Paredes. Ah, están organizando una movidita acá en Argentina. No voy a decir dónde porque van a ir todos. Ah... tiene un casamiento Leo. Es larguero con los textos eh”, fue relatando a medida que leía el celular.

“Hablan siempre los mismos... Ah, De Paul. Ya está de fiesta De Paul, ya la está pasando bien este. Giovani (Lo Celso) está pescando. Mirá lo que es, una ballena franca lo que pescó. Esto está en extinción. Mucha puteada... Nada polémico eh, nada picante. Acá lo más loco de él (Di María) un culito de cerveza en un vasito. Acá no pasa nada chicos”, reflejó Granados.

En un fragmento de la nota se sumó su esposa, Jorgelina Cardoso, quien lo definió como un “buen anfitrión” y elogió su rol como asador: “Es muy buen asador. Es el mejor, el único del equipo. Lo invitan a comer pero lo hacen hacer el asado. Lo invitan a otra casa, venite un ratito antes Fide”. Di María reconoció que en la casa de Messi es el encargado de comandar la parrilla muchas veces: “Cuando voy a lo de Leo hago el asado. Hacemos el asado, lo hago yo en la casa de él. Leo pone la carne. Cuando está lindo nos ponemos a jugar con los nenes a la pelota, a patear. Tiene nenes y quieren jugar a la pelota”.

Cardoso reconoció que antes de salir a responder una crítica en redes sociales sobre su marido primero consensua con él: “Es horrible, la paso muy mal cuando no respondo. Me molestan las injusticias. Cuando se habla mal de él, solo de él. O las veces que pidieron su renuncia. Eso me molestaba un montón”. También reconoció entre risas que tiene agendados a aquellos que lanzaron críticas dolorosas contra Fideo: “No es joda. Están anotados en un block de notas. Fui anotando de algunos muy conocidos y otros no tanto, y fui anotando nombres. Entonces cuando llega la hora de las notas me escriben a mi, a ver, lista, este no...”.

LAS FRASES DE DI MARÍA

• La frase sobre Juventus: “Es el club más grande de Italia. No tuve la posibilidad de jugar ni nada, es uno de los clubes que ahora sí estaba interesado en llevarme, pero las cosas están ahí. Estoy disfrutando de las vacaciones y la familia”.

• La vuelta a Central: “La verdad es que sí, la idea de volver está. Mis hijas cada vez que venimos están felices acá. Si mi familia está bien, yo voy a estar bien. Voy a estar en la ciudad donde todos estemos felices. Me gustaría volver, pero todavía viene un Mundial y quiero seguir estando en Europa para poder estar bien. Quiero volver estando bien, siendo y veo que sigo estando bien. Cada vez que vengo para acá me mandan las camisetas nuevas, me las pruebo, me encanta, es el club de mis amores”.

• La inseguridad en Argentina ante una eventual vuelta: “No por mí tanto, sino por mis nenas. Tenés que llevarlas a la escuela, salir. La inseguridad está complicada. En ese sentido lo pienso mucho. Con mi mujer dijimos que a la primera que nos pase algo me voy a la mierda, no me importa. Lo primero es la seguridad de mi familia”.

• El día que Mourinho le pidió que se amoneste: “Tenía cuatro amarillas y con cinco no jugaba el partido siguiente. Me llevaba muy bien con él (Mourinho). Me dijo si te sacas amarilla en este partido, te doy cinco días libres. Porque después venía otro partido importante. Entonces dijo te perdés el siguiente de visitante, descansas, te doy cinco días libes. Terminé el primer tiempo, había pegado un par de patadas y no me habían sacado amarilla. Después me dijo, hacete sacar amarilla. La siguiente, apenas arrancó el segundo tiempo, levanté a uno para arriba, amarilla. Después no tocaba a nadie, por las dudas”.

• Su alimentación: “En tema dieta no me cuido porque como y no engordo. Ayer comí milanesas con papas fritas. No tengo nutricionista. En las vacaciones me relajo y como todo. Cuando arranco de vuelta controlamos un poquito. No me cuido porque normalmente soy de comer bien. Te miden la grasa, pero nunca encuentran”.

• Su trabajo de adolescente con las bolsas de carbón: “Laburé desde los 11 o 12 años ayudando a mi viejo. Salía a repartir y necesitaba a alguien que llenara las bolistas. Mi vieja las llenaba y yo las cerraba. Mi viejo salía a repartir, como el rastrojero era chico, quizás cargaba 50 bolsas. Repartía y tenía que volver a cargar. Nosotros cono mi vieja hacíamos ese trabajo. Dejábamos todo en el pasillo. Llegaba, cargaba enseguida y salía otra vez. En su momento me pagaba por 100 bolsitas un peso. Para 100 bolsitas estaba hora y media. De eso aprendí el sacrificio, me hizo siempre ser quien soy y nunca creerme otra cosa. Ahora cuando hago asado, que hago con carbón, si sale un poquito de chispa y digo este es malo, ya conozco”.

