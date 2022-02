Las revelaciones del Papu Gomez sobre la intimidad de la Scaloneta: “Cuando nos tenemos que despedir, te queda un vacío sentimental”

El jugador del Sevilla contó que existe una relación de amistad entre varios de los futbolistas

Luego del Mundial de Rusia 2018, la selección argentina inició una reestructuración de su plantel y cuerpo técnico que generó que, cuatros años después de aquella traumática experiencia en el torneo que terminó con Jorge Sampaoli fuera del equipo y el retiro de varios futbolistas históricos, como Javier Mascherano y Gonzalo Higuaín, el combinado nacional haya armado un equipo que se entiende tanto dentro como fuera de la cancha. Alejandro Papu Gómez, integrante del combinado que conduce Lionel Scaloni, habló sobre cómo es esa relación entre los futbolistas de la Albiceleste y sus declaraciones que se viralizaron en las redes sociales.

El mediocampista del Sevilla participó del podcast La Selecta y reconoció que varios de los jugadores han entablado una relación de amistad en este tiempo y que eso es vital dentro del vestuario: “ Nosotros somos siete, ocho pibes, siempre de la bandita y te tenés que llevar bien de verdad, para estar todo el tiempo, porque llega un momento que tenés ganas de estar solo, tirarte un rato en la habitación. Y acá, vos te vas solo a la habitación y te vienen a buscar, te sacan de los pelos de la cama. ‘¿Qué haces?’, te dicen. ‘Vamos para allá, vamos para acá. Vamos a tomar mate, vamos a esto, vamos a lo otro’, una intensidad...”.

Si bien el Papu no dio nombres propios, la actividad en las redes sociales de quienes habitualmente son convocados por Lionel Scaloni, permite deducir que él, Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Ángel Di María, Leandro Paredes, Emiliano Martínez y Nicolás Otamendi, forman parte de ese grupo.

Alejandro Gomez en una práctica de la Selección junto a Giovani Lo Celso, Ángel Di Maria, Lucas Ocampos, Rodrigo De Paul, Paulo Dybala y Leandro Paredes (Reuters)

Además, el ex jugador de Arsenal y San Lorenzo contó que disfrutan cada convocatoria por lo bien que se llevan: “Son diez días que los vivís como si fueran los últimos, porque vos no sabés nunca cuándo se puede terminar eso. O sea, si pudiéramos no dormir, no dormiríamos. Cada minuto lo vivís al mil por ciento porque queremos disfrutar”.

Esta relación que han forjado estos futbolistas se nota también dentro de la cancha en cada partido e incluso ha sido la base de lo que la propia hinchada ha bautizado como la Scaloneta. Ese apodo fue creado por los fanáticos y no está relacionado a un estilo de juego definitivo, sino que está vinculado al apoyo hacia un equipo que, más allá de Messi y Di María, no cuenta con grandes figuras, pero sí con jugadores que cumplen a la perfección con sus roles en el esquema de Scaloni y además disfrutan de vestir la camiseta de la selección.

Durante estos años en los que el equipo ha disputado dos Copas América, habiendo ganado la última en el Maracaná ante Brasil, y ha completado casi la totalidad de las Eliminatorias, los futbolistas han tenido tiempo de conocerse y de conformar un grupo que les duele desarmar cada vez que culminan las Fechas FIFA: “Cuando nos tenemos que despedir, que llegamos de Buenos Aires a Madrid, cada uno se va a su club, a su país, ya ahí te empezás a despedir y te queda como un vacío sentimental. Porque pasaron diez días muy intensos entre partidos, entrenamientos, estar todo el día hablando, los mates y no queremos que se corte. Cuando se corta es un puñal en el corazón”.

La selección argentina ya tiene su lugar asegurado en el Mundial de Qatar, por su gran actuación en las Eliminatorias en las que se mantiene invicta. Este martes recibe a Colombia en Córdoba, un compromiso que podría marcar el destino del seleccionado cafetero, que por el momento se ubica fuera de la zona de clasificación. Las últimas dos jornadas se disputarán el 24 de marzo, cuando la Albiceleste enfrente como local a Venezuela, y el 29 de ese mes, cuando visite a Ecuador.

