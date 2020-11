La divertida llamada en vivo que protagonizó Ruggeri y se hizo viral: atendió a “Stoichkov” y le respondió la voz de una mujer

Ruggeri dijo que lo llamaba el ex jugador Stoichkov y cuando atendió era una mujer





Otra vez Oscar Ruggeri fue protagonista de un video que se hizo viral en las redes sociales. El ex futbolista, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México 86, generó las risas de sus compañeros de programa cuando atendió una inesperada llamada que apareció en la pantalla de su teléfono celular.

Mientras se desarrollaba F90, el envío que conduce Sebastián Vignolo por ESPN, el Cabezón se sorprendió cuando tomó su móvil y vio que el que lo estaba llamando era Hristo Stoichkov, el ex jugador búlgaro, una leyenda del fútbol mundial que alcanzó las semifinales de la Copa del Mundo USA 94 con su selección y que brilló en su paso por el Barcelona de España.

“¿Quién es?”, le preguntó el conductor del programa. “Stoichkov”, respondió rápido Ruggeri. Una vez que el ex marcador central del seleccionado aceptó el llamado y dijo “Hola”, se sorprendió con la respuesta del otro lado de la línea. “Hola Oscar, ¿cómo estas?”, se escuchó en una voz de mujer que parecía conocer al recordado capitán argentino . “¿Quién es?, uhhhhhh…. No, es de Marina, de acá”, exclamó Ruggeri ante la sorpresa del resto de los integrantes del show deportivo.

“Se me cruzaron los dos”, repitió el ex defensor de Boca, River y San Lorenzo. Al mismo tiempo, incrédulos por la situación que se daba en vivo, sus compañeros sonreían. “Estaba equivocado”, dijo Ruggeri, que guardó su teléfono en uno de sus bolsillos a pura risa. Después de unos segundos en el que el piso quedó en silencio, el que apareció en escena fue el periodista Federico Bulos, que rescató al Cabezón de la situación incómoda y explicó cómo también él sufrió problemas con llamados cruzados entre varios contactos.

El momento en el que Ruggeri atiende pensando que era el ex jugador Stoichkov

“Está pasando. Vos me llamás a mí (señala a Ruggeri), por ejemplo, y después me llamás vos (marca a Vignolo) y a mí me aparece Ruggeri, pero en realidad sos vos el que me está llamando”, indicó el relator. Acto seguido, Cholo Sottile acompañó la idea y también dio su parecer del problema con las líneas de celular. “Por ejemplo, lo que está pasando es que a mí me llama el negro Bulos y me dice ‘Oscar Ruggeri’... Entonces decís ‘Hola negro y no, es Oscar’”.

En lo que ya es un clásico, el hombre que defendió durante años la camiseta de la Selección volvió a ser protagonista de un video que se viralizó en las redes sociales. Justamente, en el mismo programa, Ruggeri dio su teoría de porque Marcelo Gallardo está enojado. “A mi me da la sensación de que Gallardo tiene un desgaste, no futbolístico o de los entrenamientos, sino un desgaste de solucionar cosas todos los días”, opinó el Cabezón.

Y agregó: “Que si la ropa, que si la cancha, que si se le va un jugador, que si ahora vienen a buscar a Nacho, que si me llevan un jugador a la Selección... Tiene un desgaste que no lo sufrió nunca, nunca sufrió este desgaste que está teniendo ahora. Eso es lo que hace estar enojado”.

