- Ah sí. Lo de los autos fue así… Palermo, mi club, mi casa, mi vida- dice con emocionado énfasis- había arreglado una gira de nueve partidos en España y un funcionario, no se quién ni por que razón no quería que después del éxito del 50’ vayamos a jugar a España. Justo de casualidad -afirma con cierta picardía- me encontré con Fanny Navarro –famosa actriz de la época muy amiga de Evita y pareja de su hermano Juan Duarte, - y le conté lo que nos pasaba. Fanny habló con Evita y me llamó para decirme “Mañana Eva inaugurará un hospital en tal lado, andate con todo el equipo y vestidos con el uniforme del club que ella te va a hacer hablar con Perón quien va a estar en la ceremonia. Efectivamente fuimos todos y cuando se le contamos Perón nos citó para las 8 de la mañana del día siguiente en la Casa de Gobierno. Obviamente nos autorizó la gira y de la nada nos preguntó: “¿Ustedes conocen París?”. La respuesta fue no; “No se puede ir a Madrid sin llegar a París, jóvenes deportistas como ustedes deben conocer París; vayan a París y si les va bien en la gira el gobierno los invitará a París con la única obligación de conocer sus museos y catedrales , cuando regresen los recibiré para que me cuenten”, nos dijo Perón.