Hay que buscar y mucho en el mapamundi para encontrar una pelota rodando en la última semana. La Copa de Hong Kong, el particular “siga siga” del fútbol bielorruso y las peculiares ligas de Burundi o Sudán del Este, son algunos de los pocos torneos que se disputaron en pleno combate global ante el avance del coronavirus. En Nicaragua se suspendieron diferentes actividades deportivas, inclusive las categorías juveniles y el fútbol femenino. Al margen de esas decisiones ya son dos los casos confirmados en ese país y resulta asombroso el panorama que se vive en las calles: “Los locales están abiertos, la gente sigue caminando por la calle, como si no pasara nada. Algunos andan con barbijos por precaución. Para mis hijos ya no es obligatorio ir a clases: fuimos a buscar los cuadernos al colegio y ahora le envíen todo por WhatsApp”.