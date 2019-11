“Bueno Javier, acá te damos la bienvenida a nuestro club. Vas a encontrar un club muy especial. Has estado en grandes clubes del mundo, en enormes instituciones, tal vez el nuestro es más modesto pero tiene un saborcito especial, que vos vas a saber disfrutar. Muy agradecido porque pensaste en nosotros y agradecido a las autoridades del club que trajeron a un jugador de semejante envergadura, que va a ser importante no solo dentro de la cancha, sino también afuera y que va a ser importante en el futuro inmediato y, tal vez si Dios quiere, por mucho tiempo más. Bienvenido”, fueron las sentidas palabras del ex entrenador.