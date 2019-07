Fue un fin de semana a puro rugby, con la gran actuación de Los Pumas frente a los All Blacks en Vélez, pero también hubo otros eventos ligados al deporte de la ovalada. La revista Rugby Champagne cumplió 23 años y lo festejó con una reunión donde la estrella invitada fue Craig Dowd, quien formó parte de los All Blacks en los años 90′. Craig además fue el primero en abrir el evento y destacar el crecimiento de Los Pumas: "Lo que más me sorprendió del rugby argentino es que ahora se arriesgaron a jugar. Antes era sólo el scrum. Ahora tienen destrezas y lo hacen muy bien", reveló quien estuvo en la histórica victoria All Black por 93 a 8 ante el seleccionado argentino en 1997.