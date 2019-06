Finalmente, el vicepresidente de San Lorenzo confesó que siempre seguirá ligado al club, aunque no confirmó si será candidato a presidente de la institución. Una situación similar a la que atraviesa con la política nacional. "En esta elección no voy a intervenir políticamente. Estoy trabajando en el espacio de Alternativa Federal, pero ahora no están dadas las condiciones. No descarto involucrarme en la política, pero no será por ahora", concluyó.