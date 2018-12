Quién es Carlos Bielicki

Carlos Bielicki, abogado de profesión y ajedrecista por convicción; nació en Morón el 15 de mayo de 1940. De chico, en un partido de básquetbol sufrió una severa lesión en el tobillo, por lo que la convalecencia lo llevó a conocer nuevos entretenimientos, entre ellos el ajedrez. Después no supo o no quiso alejarse de él.

"Con 15 o 16 años, con pantalones cortos viajaba de Morón al centro. El día que conocí el Club Argentino de Ajedrez (hoy en Paraguay 1858) me quedé asombrado viendo ese mundo y la calidad de las piezas de madera de cada juego", contó Bielicki que jugó en los clubes Atlántida y el Círculo de Ajedrez Vélez Sársfield.

En 1959, a los 19 años, Carlos Bielicki viajó a Suiza y se consagró en el 2° campeón mundial de ajedrez que tuvo la argentina; el primero fue Oscar Panno (en Dinamarca 1953). Sin embargo en 1966 comprendió que vivir del ajedrez en el país era como pretender aferrarse a un palo enjabonado. Confundió deseo con deserción, no viajó a Europa y apostó al trabajo y a la formación de una familia. Se alejó de la alta competencia, se casó con Mónica Ramírez (chilena) y fueron padres de Alejandro y Florencia. La prosapia polaca se extendió con la llegada de Astor, el único nieto.

En su historial ajedrecístico Carlos Bielicki jugó con varias de las mejores figuras de este juego, como los ex campeones mundiales Bobby Fischer y Tigran Petrosian, y otros de la talla de David Bronstein, Ludek Pachman, Miguel Najdorf y Oscar Panno, entre muchos más.

"El ajedrez es un juego fantástico en el que sólo uno es responsable de la victoria o derrota. Me duele que en el país se haya apostado mucha veces al éxito del ajedrez y no a su desarrollo", dijo el maestro que en el Open Szmetan-Giardelli también suma 4 puntos después de ocho ruedas.