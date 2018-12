El Festival Szmetan-Giardelli 2018, que se llevará a cabo hasta el próximo viernes 14, se completa con un Open (torneo abierto para aficionados y profesionales) que convocó a 125 participantes y que repartirá 200 mil pesos en premios. En el amplio salón donde se desarrolla la prueba, el juego de ajedrez exhibe otra de sus grandes virtudes: la universalidad de su práctica. Es que pueden jugarlo y enfrentarse hombres y mujeres, niños o adultos, sin distinción de edades. Recorriendo las mesas uno podía observar al pequeño Ilan Schnaider, un niño de 7 años, actual bicampeón argentino de la categoría Sub 8, y muy cerca de él, al ex campeón mundial juvenil, Carlos Bielicki, de 78, o al ex campeón argentino Raimundo García, de 82.

Hoy, en el edificio de la Avenida Córdoba 1950, con entrada libre y gratuita se jugará la 2ª rueda.