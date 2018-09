En menos de 15 minutos, cuando los relojes marcaban las 17.30 horas aproximadamente, el presidente de Boca finalizaba: " Piensenlo bien por que siempre será la voluntad de los socios la que lo determine, los clubes que lo quieran lo tomaran y los que no lo quieran dirán que no y chau, no hay drama, pero no le tengan miedo, es el futuro posible para los clubes que están mal económicamente, no hay otra,¿ que quieren?, ¿desaparecer?.-