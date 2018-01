La noticia tomó impulso el lunes, ayer pareció cerca de transformarse en una realidad, pero hoy terminó de desinflarse. A pesar de la voluntad de Guillermo Barros Schelotto, del interés del futbolista, del gesto de Daniel Angelici, presidente de Boca, de aceptar tomar un café con el "Wachiturro" para zanjar viejas diferencias, Ricardo Centurión no volverá al "Xeneize"; al menos no en este mercado de pases. El zurdo, de 24 años, acordó su incorporación a Málaga de España: será a préstamo por seis meses, con opción de compra. Así, el volante/extremo buscará la continuidad que no logró en Genoa de Italia, donde apenas registra cinco partidos disputados en la temporada (tres como titular).