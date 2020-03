No parece posible, pero han transcurrido 20 años del siglo XXI en un santiamén y, dicho de manera tanguera, eso de que “veinte años no es nada” no es cierto. Porque en estas dos décadas del nuevo siglo, se han sucedido hechos extraordinarios que han modificado el destino de la humanidad para siempre; y dudo de que me equivoque si afirmo que esos cambios son gigantescos y no tienen comparación alguna con los de otra época del mundo conocido.