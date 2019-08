-¿Cómo atiende una gran metrópoli como Rosario las nuevas demandas sociales?

–Rosario enfrenta nuevas demandas desde hace varias décadas. La configuración de la sociedad ha cambiado dramáticamente. En una provincia como Santa Fe, que tiene tanta diversidad de realidades locales, la ciudad de Rosario tiene sus particularidades y una de ellas es que ha sido gestionada desde posicionamientos políticos [el Partido Socialista y el Frente Progresista Cívico y Social] que no han tenido que ver con la fuerza dominante a nivel nacional. Desde mi punto de vista, cuando el gobierno provincial santafesino y el de la ciudad de Rosario tuvieron el mismo color político [a partir de diciembre de 2007], no se aprovechó adecuadamente la posibilidad de atender esas demandas sociales. La expansión de la frontera agrícola, el auge de la soja, el tema portuario y la situación estratégica de Rosario en el marco de la Hidrovía permitieron una transformación económica y social que no se aprovechó para que la ciudad pudiera hacerse cargo de gestionar las problemáticas que trajo consigo toda esta transformación. No hubo posibilidades de redistribuir, en una magnitud significativa, los recursos generados ni tampoco de hacer las inversiones públicas necesarias en la región. Tal vez, lo más cuestionable haya sido la falta de una política clara y sostenida de producción y empleo que estuviera a cargo de ambos gobiernos subnacionales [el municipal y el provincial] y la ausencia de un relacionamiento efectivo con los actores clave de la producción.