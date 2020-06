Martínez Torrens detalla que, a partir del 1º de mayo, el hostigamiento del enemigo era constante. “En cierta oportunidad, crucé con el jeep a los hombres del Grupo de Artillería 4 que cambiaban su puesto. Al notar que en el interior del vehículo llevaba una imagen de la Virgen de Luján, me pidieron unos minutos para orar. Al despedirse, me pidieron que los visitara al día siguiente en su nueva ubicación. Los complací, pero a raíz de un aguacero, les dije que suspendía la misa y la celebraríamos al día siguiente. Se resistieron, la querían ya”, narra, mientras relata que esos efectivos habían sido cañoneados por las naves británicas y no habían tenido tiempo de cavar ni un solo pozo. “Me quedó claro que no tenían miedo a la muerte, sino a no estar lo suficientemente preparados para presentarse ante Dios. Entonces, me dije ‘manos a la obra’ e inicié la misa con los ornamentos protegidos con la capa poncho impermeable”, agrega.