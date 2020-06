Luego, ya en el monte, sucedió lo de Villegas: “Me dijo ‘Dispará hacia el lugar desde donde vienen las trazantes’. Yo le dije que él estaba en el medio y me contestó que tirase igual porque él ya estaba liquidado”. Al lado de Tries, estaba el soldado Cerezuela. Juntos, sin fusil y con las manos levantadas, fueron en busca del sargento. “Le salía sangre a borbotones y el hospital estaba a ocho kilómetros. Su sueño era volver y abrazar a su hija. Cuando le cayó la ficha de que no lo iba a poder cumplir, se puso a llorar y a rezar. Me decía que no aguantaba el dolor, que me hiciera cargo del grupo”, narra Tries, que llegó a decirles al soldado Cerezuela que avisara que debían bajar. Él y otro compañero cargaron a Villegas y lo llevaron a Puerto Argentino, donde los médicos lograron salvarlo.