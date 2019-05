-Por último, respecto de la crisis venezolana, ¿cómo cree que puede impactar en la Región si no se logra una solución política?

-Desde el punto de vista de la Junta Interamericana de Defensa, nuestros dirigentes políticos no quieren involucrarnos en el tema. Lo estamos siguiendo con mucho interés, pero no estamos hablando de ningún tipo de intervención militar contra Maduro. La llegada de tropas rusas a Venezuela cambió el juego para EE.UU. Ya no es un juego entre Maduro y Trump, sino que ahora implica a Putin. Sin embargo, aunque Guaidó pidiera una intervención unilateral de EE. UU. en Venezuela, sería demasiado peligrosa. No creo que el futuro de Latinoamérica dependa de Venezuela, pero hasta que la situación no se resuelva, jugará un papel importante en nuestros asuntos diplomáticos y de seguridad y defensa.