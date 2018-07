"Uno a veces piensa que las víctimas están nomás en las whiskerías, pero no es así, pueden estar en una casa, salón de estética, en una plaza", subraya Pérez. Distinguir a las víctimas no es fácil, pero hay algunos indicios que pueden delatar la situación de explotación a la que está sumida. "Si vemos que a esa persona le cuesta comunicarse, que no tiene documentación, que no es de nuestra nacionalidad, que tiene miedo a hablar, esos son todos indicadores para ir teniendo en cuenta", señala.