Video: Der dramatische Fall eines Lieferwagens in einer Tiefe von 40 Metern in Periférico Sur

Eine Überwachungskamera hielt den Moment fest, als ein BMW-Van 40 Meter in eine Baustelle in Periferico Sur auf der Höhe des Viertels Los Alpes im Büro des Bürgermeisters von Alvaro Obregon fiel und zum Tod von zwei Menschen führte.

Das Video von dem, was am Nachmittag des letzten Dienstag, dem 18. April, geschah, wurde über soziale Netzwerke veröffentlicht. Bei diesem Vorfall verlor eine etwa 60-jährige Frau in Begleitung ihrer fünfjährigen Tochter ihr Leben, während zwei Teenager im Alter von etwa 15 Jahren schwer verletzt wurden.

Die ersten Berichte nach dem Vorfall deuteten darauf hin, dass der Fahrer des Fahrzeugs aufgrund einer angeblichen Geschwindigkeitsüberschreitung möglicherweise die Kontrolle über das Gerät verloren hat, was nach der Videoüberprüfung ausgeschlossen werden konnte.

In dem audiovisuellen Material war zu sehen, wie sich der BMW-Van mit mittlerer Geschwindigkeit um die Ecke der Peripherieseite drehte, aber der Fahrer konnte das Lenkrad nicht korrigieren, sodass das Fahrzeug seinem Weg auf der Straße folgte, was zum Aufprall auf die umgebenden Bleche führte die Konstruktion.

Es war auch zu erkennen, dass der Van nicht langsamer wurde oder versuchte, seine Richtung zu ändern, sodass der Aufprall auf die Blechwand nicht ausreichte, um den Vorschub zu verlangsamen, obwohl er zunächst den Schlag eingedämmt zu haben schien.

Nach dem Durchbohren der Mauer fiel der Van im freien Fall etwa 40 Meter auf die Baustelle des Kellergeschosses eines Gebäudes, was zum Tod von Personen vor dem Fahrzeug führte.

Die Polizei, Feuerwehrleute und Sanitäter der Stadt kamen schnell zum Unfallort und retteten die beiden auf dem Gelände verletzten Minderjährigen, die in einen Supermarkt an der Straße Mexico-Tacuba gebracht wurden, von wo aus sie mit einem Hubschrauber vom Kapitalbehörden.

Polizeibeamte des Ministeriums für Bürgersicherheit (SSC) sperrten den Ort ab und schlossen die Seite der südlichen Peripherie aufgrund des starken Einsatzes von Rettungselementen vor Ort. Später Mitarbeiter der Generalstaatsanwaltschaft von Mexiko-Stadt (FGJCDMX), um Ermittlungen in dem Fall einzuleiten.

Bis zu diesem Mittwoch, 19, haben die Behörden keine Fortschritte bei den Ermittlungen zu diesem Fall vorgelegt, es wird jedoch erwartet, dass sie in den kommenden Tagen die Ergebnisse der vor Ort durchgeführten Verfahren sowie die Überprüfungen von Überwachungskameras in der Nähe des Standorts veröffentlichen werden.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am 1. März in der nördlichen Peripherie auf der Höhe von Tlalnepantla, wo ein Personenbus von einer Fahrzeugbrücke über die Los Maestros Avenue fiel und sechs Verletzte zur Folge hatte, die sich innerhalb der Einheit bewegten.

Im Laufe des Montag, dem 18. April, dem ersten Arbeitstag nach den Osterferien, wurden mehrere wichtige Verkehrsunfälle registriert, von denen sich einer auf der Autobahn Mexiko-Puebla ereignete, wo ein Anhänger von einem Personenbus angefahren wurde.

Der Verkehr auf der Straße war wegen des durch den Verkehrsunfall verursachten Feuers für mehrere Stunden gesperrt, da die Kollision zwischen den beiden schweren Fahrzeugen ein starkes Feuer verursachte, das von Feuerwehrleuten aus dem Bundesstaat Mexiko gelöscht wurde.

