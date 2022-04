Sie beantragen die Ernennung eines Ad-hoc-Bürgermeisters in Cali für die Präsidentschaftswahlen

Die Erfolge und Misserfolge des Bürgermeisters von Cali, Jorge Iván Ospina, haben es ihm schwer gemacht, seinen Ruf bei den Menschen in Cali fragwürdig zu machen. Hinzu kommen die Kontroversen innerhalb seiner Führung, die aufgrund all dieser Wechselfälle sogar auf nationaler Ebene überschritten wurden. Es wurde eine Initiative gefördert, die darauf abzielt, einen Ad-hoc-Bürgermeister in dieser Stadt für die Präsidentschaftswahlen zu ernennen, wobei argumentiert wird, dass es nicht genügend Garantien für Wahlen gibt von der lokalen Führungsebene und Unparteilichkeit ist notwendig, damit sie gut vorankommen können.

Hauptredner des Antrags ist Stadtrat Roberto Rodríguez Zamudio, der laut Zamudio Bürgermeister Jorge Iván Ospina bittet, den Prozess zur Ernennung eines Ad-hoc-Bürgermeisters zu leiten. Seit dem 28. April 2021 sind Zweifel an der Institutionalität der Stadt aufgetaucht, da mehrere Kontroversen über der nationale Streik und die Position, die das Amt des Bürgermeisters in Bezug auf dieselben Demonstrationen eingenommen hat.

Darüber hinaus prangert der Lobbyist an, dass verschiedene Beamte, die mit den Demonstranten und der sogenannten Frontline an den Dialogtischen saßen, ihr Amt zurücktreten und sich der Kampagne des Historischen Pakts für die Präsidentschaft anschließen, eine Situation, die ihm zufolge Unkonzerte und Zweifel verursacht über die Ausblick. die aus dem demokratischen Kontext der Stadt kommt.

Stadtrat Zamudio erklärte: „Ich mache das mit klaren Argumenten, ich habe es öffentlich zum Ausdruck gebracht: Während die Beamten heute zurücktreten, um Petros Kampagne zu verlassen, während die Institutionen öffentlich dazu bestimmt sind, eine Kampagne zu befürworten, können die Bedingungen für Transparenz und Respekt vor einer Staatsbürgerschaft nicht geschaffen werden Ich bitte den Bürgermeister herzlich, dass er derjenige ist, der die Wahl eines Ad-hoc-Bürgermeisters bearbeitet, um mit Verantwortung, Respekt und Transparenz alles zu übernehmen, was mit den bevorstehenden Wahlen für die Präsidentschaft der Republik zu tun hat.“

In der Zwischenzeit warf Roberto Zamudio auch einen Pfeil in die Politik von Bürgermeister Ospina und versicherte, dass er verstand, dass es Probleme im Zusammenhang mit der Agenda von Gustavo Petro gab. Er würde jedoch nicht zulassen, dass diese besonderen Positionen das Management des öffentlichen Sektors und die in der Stadt Santiago etablierte Institutionalität stark durchdringen. aus Cali.

Laut der Zeitung El País de Cali schloss sich Senator Gabriel Velasco auch den Kritikern von Ospinas Position an und erklärte, dass es keine klaren Garantien gibt, die eine Transparenz der Wahlen ermöglichen, da er davon ausgeht, dass der lokale Präsident den Historischen Pakt unterstützt hat, sagte Velasco: „Ich würde glaube, dass ein Bürgermeister Ad-hoc im Laufe der Wahlen“.

Es ist wichtig anzumerken, dass sowohl Velasco als auch Zamudio im rechten Flügel des Landes aktiv sind. Der Senator hat seine Unterstützung für den Kandidaten Federico Gutiérrez gezeigt, während der Stadtrat von Caleño der Partei des Demokratischen Zentrums angehört. Obwohl sie nicht die einzigen sind, werden sie zu den entscheidenden Führern in dieser Situation, die Bürgermeister Jorge Iván Ospina fast einen Monat nach den Präsidentschaftswahlen direkt betrifft.

Angesichts dieser Aufregung erklärte die Rechtsdirektorin des Bürgermeisteramtes von Cali, María del Pilar Cano Sterling, dass Bürgermeister Ospina keine Verbindung zu den Präsidentschaftskandidaten habe, da in diesem Fall weder der politische noch der familiäre Charakter den Präsidenten mit den Kandidaten beteilige, so dass der Ad Hoc Das Konzept wäre diesbezüglich ausgeschlossen, sagte Cano: „In diesem Sinne und angesichts einiger Anfragen, die für den Bürgermeister von Cali nach dieser Zahl fragen, gilt diese Zahl aufgrund der angeblichen Nähe zu einer Präsidentschaftskampagne nicht.“

