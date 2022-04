Necaxa gegen Tigres: Die Meme, die durch die Niederlage von Piojo Herrera hinterlassen wurden

Der 15. Spieltag der Liga MX überraschte die mexikanischen Fußballfans, als es dem Verein Necaxa gelang, Tigres mit einem Ergebnis von 2:0 zu besiegen. Von den ersten Minuten des Spiels an dominierten die Rayos einen Großteil des Spiels und vollendeten am Ende einen Sieg, der sie in den Kampf um einen Platz in der Wiederholung des Turniers brachte.

Aufgrund der Art und Weise, wie er gewann und besiegte, wer der Tabellenführer war, machten sich verschiedene Fans über die Situation lustig, die Miguel Herreras Verein erlebte, da es nicht das erste Mal war, dass er ein wichtiges Spiel um den ersten Platz in der Gesamtwertung verlor.

Das erste, worüber sie sich lustig machten, war, dass der Sieg von Jaime Lozano sie von der Spitze „zog“, weil Pachuca mit den ersten Ergebnissen von Datum 14 35 Punkte erreichte, während die Regiomontaner wegen ihrer Niederlage 32 übrig blieben.

Ein weiterer Faktor, den sie nahmen, um Tigres zu verspotten, war die Aufstellung, mit der er spielen ging, da Piojo Herrera in früheren Tagen akzeptierte, dass er Rotationen in der Aufstellung machen würde. Unter den Änderungen, die er vorgenommen hatte, versuchte er, Sebastián Córdova und Diego Reyes als Starter zu haben, weshalb die Fans der Regios verärgert waren.

Als die Minuten vergingen und sie sahen, dass sich der Verein nicht von den beiden Toren erholen konnte, die in der ersten Halbzeit fielen, wurde der Katzenfan verärgert und bat wegen der Entscheidungen, die er für dieses Spiel traf, mit Piojo Herrera zu sprechen.

Necaxa träumt vom Hoffnungslauf, nachdem er Tigres besiegt hat

Der Uruguayer Rodrigo Aguirre und Alonso Escoboza erzielten in der ersten Halbzeit zwei Tore, und Necaxa überraschte mit 2:0 a Tigres, der eine Serie von fünf Siegen in Folge verzeichnete und von der Spitze des Clausura-Turniers in Mexiko fiel, 2:0.

Aguirre führte die Einheimischen in sieben Minuten an und Escoboza verlängerte die Führung für die Rayos, angeführt von Jaime Lozano, auf 24.

