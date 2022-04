Merle Uribe wurde von einem Nachbarn angegriffen: „Mit verrückten Augen habe ich meine Hände ausgewrungen“

Merle Uribe befindet sich erneut mitten in der Kontroverse, da die Vedette, an die sie sich in den 70er und 80er Jahren am meisten für ihre Arbeiten in der Kunstszene erinnerte, als sie sich in das sogenannte Filecas-Kino wagte, zu den Behörden gehen musste, um anzuprangern, dass ein Nachbar sie physisch angegriffen hat.

Die Schauspielerin gab an, Opfer körperlicher Gewalt durch eine Frau geworden zu sein, „die sie noch nie privat gesehen hatte“, wo sie am Strand wohne - was sie nicht angegeben hatte -, als das Tier mitten in ihrer Gartenarbeit in Begleitung ihres Chihuahua-Hundes die Nachbarin anbellte und ihr Unbehagen verursachte , aber die Frau setzte ihren Weg fort.

„Hier sehr cool, sehr traurig und sehr schlecht. Ich war in meinem Garten hier, wo ich wohne, und eine Frau kam mit einem Kinderwagen vorbei. Mein kleiner Hund, der kleinste, ist ein alter Mann, der nicht drei Kilo wiegt und nicht einmal eine Stufe klettern kann. Sie behauptet, mein kleiner Hund habe sie angebellt, ja, aber er hat ihr nichts angetan, er kann nicht, wenn er keine Zähne hat. Da war es, sie ist gegangen „, sagte er im Programm De primermano.

Nachdem sie ihre Aktivitäten im Garten wieder aufgenommen hatte, kehrte die Nachbarin einige Minuten später zurück, ohne dass Merle den Verdacht hatte, dass sie ihren Arm schwer verletzen würde. „Plötzlich lehnte ich mich im Garten zurück und sehe ihn zurückkommen... Ich sagte: „Nun, zu was? ', wenn ich gewusst hätte dass er mich angreifen würde, würde ich in mein Haus gehen. Da ich nicht so bin, dachte ich nicht, dass ich verletzt, angegriffen, beleidigt werden würde, ich bin Seniorin und sie ist eine 34-jährige Person, weil sie das der Polizei sagte „, sagte sie dem Programm First Hand.

Merle zeigte der Luft eine riesige Wunde, die zu heilen beginnt, und sagte, dass ihr Nachbar sie nur angegriffen habe, weil ihr Welpe, der „alt“ ist, sie anbellte. La vedette sagte, dass sie zunächst nicht zu den Behörden gehen wollte, weil sie mit ihrer Erfahrung der Gewalt entgeht. Er reichte jedoch bei der örtlichen Staatsanwaltschaft eine Beschwerde gegen Laura 'N' ein, die jetzt eine einstweilige Verfügung hat, die es der Frau nicht erlaubt, sich 100 Meter von der Schauspielerin entfernt zu befinden.

Außerdem muss Merle noch 8 Tage warten, insgesamt 15 Tage, um zu sehen, ob ihre Wunde heilt, andernfalls würde die Rechtsbeschwerde gegen ihren Nachbarn eine andere Richtung einschlagen.

„Er hat es mir mit seinen Händen angetan, aber jetzt ist es nicht mehr so wie es war, es wird irgendwie besser... Nur weil mein kleiner Hund ihn angebellt hat, ist das alles. Ich wohne am Strand, da ist die Beschwerde, ich bin gegangen, um sie der Staatsanwaltschaft strafrechtlich zu melden. Ich bin vor dem Missbrauch davongelaufen, ich war hier sehr ruhig, bis diese breite, mit verrückten Augen, meine Hände zu wringen begann, beide, weil ich auch hier blaue Flecken habe „, fügte er hinzu.

„Sie haben bereits eine einstweilige Verfügung, Sie können nicht innerhalb von 100 Metern um mich herankommen, weder meine Haustiere noch mein Haus... Sie müssen abwarten, ob die Wunde innerhalb von 15 Tagen heilt. Ich glaube nicht, dass sie heilen wird, weil es 8 Tage her ist. Wenn es nicht vor 15 Tagen heilt, wird es wie gesetzlich vorgeschrieben vorgehen, aber schau, wie sie mich verlassen hat „, prangerte die Schauspielerin an, die sagte, sie kenne ihren Nachbarn nicht.

„Er bedroht mich und sagt 'Du weißt nicht wer ich bin'. Und die Wahrheit ist, hier privat gibt es viele Häuser und nicht alle von uns kennen uns. Es scheint mir sehr schlimm, dass sie einen Senioren nicht respektieren, der auch nichts getan hat „, sagte die Vedette zwischen Schluchzen.