Die stürmische Ehe zwischen Katy Jurado und Ernest Boragnine

Als Katy Jurado das erste Mal heiratete, dachte sie, sie würde eine Liebesgeschichte leben, aber sie erlitt eine ihrer schlimmsten Zeiten neben Ernest Borgnine, der sie wiederholt körperlich angegriffen hatte. Manchmal hat er sie sogar vor der Presse verletzt.

Während ihrer Jugend hatte Katy Jurado als eine der international bekanntesten mexikanischen Schauspielerinnen eine lange Reihe von Freiern verschiedener Nationalitäten, aber sie war enttäuscht von ihrem ersten Ehemann, Victor Velázquez.

Obwohl sie dachte, sie würde nie wieder heiraten, traf sie 1954 während der Dreharbeiten zu Vera Cruz den amerikanischen Schauspieler Ernest Borgnine. Er hätte sich sofort in sie verliebt und angefangen, sie zu umwerben.

Katy aceptó iniciar una relación con Ernest sólo porque él la cortejó por años, pues ella no quería volver a casarse después de su primer matrimonio (Foto: INAH)

Ernest folgte Jurado überall hin, füllte sie immer mit Geschenken und sagte ihr die schönsten Worte bis zu dem Punkt, an dem sie sich sehr geschmeichelt fühlte. Mindestens zwei Jahre lang behandelte er sie so und die Schauspielerin beschloss, eine Beziehung mit ihm aufzunehmen.

Von der Verlobung gingen sie zur Ehe vor, weil sie am 31. Dezember 1959 heirateten. Die Misshandlung begann jedoch bald von der Protagonistin von Marty, die sie mehrmals wegen ihrer Eifersucht angriff.

Bei mehreren Gelegenheiten wachte Katy nachts wegen Kurzatmigkeit auf, weil ihr Mann versuchte, sie zu erwürgen. Als sie reagierte, erzählte er ihr nur, dass er sie von einem anderen Mann geträumt hatte und wütend geworden war.

Die Gewalt spiegelte sich bald in den Medien wider, als die Presse erkannte, dass das berühmte Paar in der Öffentlichkeit ständig kämpfte, hauptsächlich bei Veranstaltungen, zu denen sie eingeladen wurden.

El actor habría agredido físicamente a Katy en varias ocasiones frente a la prensa y a sus hijos (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Gerüchte, dass die Ehe eine schlechte Zeit durchmachte, wurden zu Neuigkeiten, weshalb die Presse ihnen überall hin folgte und mehrere Angriffe von Borgnine vor der Kamera festgehalten worden waren. Die berühmteste zu dieser Zeit war, als der Schauspieler sie in Italien in einer der Straßen gesehen hatte, in denen mehrere Journalisten sie beobachteten, und die Fotos der geschlagenen Mexikanerin in allen Zeitungen verbreitet worden wären.

Wie Jurado auf dem Programm Storias enarzadas erinnerte, waren sie in einem Treffen, zu dem beide eingeladen worden waren und es gab alkoholische Getränke. Ihr Mann hätte nur etwas länger gebraucht als sie, aber das rechtfertigte ihr gewalttätiges Verhalten gegenüber der Protagonistin von The Seminarian.

Sie konnte es nicht mehr aushalten und beschloss, alleine durch die Straßen Roms zu gehen, aber Ernest hätte sie eingeholt und angefangen, ihren Arm zu ziehen, um mit ihm zu gehen. Katy weigerte sich und die Diskussion stieg in Ton, bis zu dem Punkt, an dem sie viel Blut bekam.

Katy recordó que el momento en que su hijo amenazó a Ernest de matarlo si volvía a agredirla, hizo que ella pidiera el divorcio (Foto: INAH)

Die Histrionistin versicherte, dass sie wegen der Rucke ihres damaligen Mannes mit gebrochenem Arm an den Internationalen Filmfestspielen von Venedig teilnehmen musste, wodurch sie sich verletzlich und gedemütigt fühlte.

Kurz bevor sie die Scheidung einreichte, wurde sie laut Katys Tochter Sandra Velázquez erneut auf fast die gleiche Weise angegriffen, erst jetzt wurde ihre ganze Familie Zeuge der Misshandlung, die sie erlitten hatte. Zu dieser Zeit versicherten seine beiden Söhne Ernest, dass sie ihn töten würden, wenn er seine Mutter noch einmal so berühren würde.

Katy reichte 1963 nach dreijähriger Ehe die Scheidung von Ernest ein. Während dieses Prozesses musste er eine einstweilige Verfügung beantragen, da die Gefahr latent blieb. Aus den gleichen Gründen beschloss der Protagonist von El Bruto, sich drei Jahre lang von den Kameras fernzuhalten.

Laut Sandra war ihre Mutter sehr enttäuscht, dass es ihr zum zweiten Mal nicht gelungen war, sich zu verlieben.

