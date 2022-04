Uber verlangt von seinen Passagieren und Fahrern in den USA nicht mehr, dass sie an Bord Masken tragen

An Uber driver wears a protective mask as he drives a car in the Queens neighborhood, as the coronavirus disease (COVID-19) continues to spread, in New York, U.S., August 5, 2020. REUTERS/Tina Bellon

Uber verlangt von Passagieren und Fahrern in den Vereinigten Staaten nicht mehr, Masken an Bord zu tragen, und schließt sich einer wachsenden Anzahl großer Transportanbieter an, die ihre Richtlinien ändern.

Die Lockerung der Regeln durch Uber erfolgt, nachdem US-Fluggesellschaften angekündigt haben, dass Reisende oder Mitarbeiter auf Inlands- und einigen internationalen Flügen keine Masken mehr tragen müssen.

Der Schritt erfolgte nach dem Urteil eines Bundesrichters in Florida, der das nationale Mandat zum Tragen von Masken für Flugzeuge und andere öffentliche Verkehrsmittel wegen Überschreitung der Befugnisse der US-Gesundheitsbeamten aufhob. Sogar in der Coronavirus-Pandemie.

In der vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump ernannten Entscheidung der Bundesbezirksrichterin Kathryn Kimball Mizelle in Tampa vom Montag hieß es auch, dass die Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten ihre Entscheidung nicht unangemessen rechtfertigen und nicht den richtigen Regeln folgten.

„Denken Sie daran: Viele Menschen fühlen sich aufgrund persönlicher oder familiärer Gesundheitssituationen immer noch sicherer, wenn Sie eine Maske tragen. Achten Sie also bitte auf ihre Vorlieben“, sagte Uber in einer Erklärung.

FOTO DE ARCHIVO: El conductor de Uber Johan Nijman lleva una máscara protectora en su coche en el barrio de Queens, en Nueva York, Estados Unidos, el 5 de agosto de 2020. REUTERS/Tina Bellon REUTERS

In Großbritannien, dem anderen wichtigen Markt von Uber, hat das Unternehmen seine Regeln für die Verwendung von Masken gemäß den Empfehlungen der Regierung bereits gelockert.

Die US-amerikanische Transportation Safety Administration und die Centers for Disease Control and Prevention teilten am Montag mit, dass Unternehmen Passagiere nicht mehr zwingen könnten, Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln zu tragen, obwohl beide Behörden empfahlen, sie weiterhin zu tragen.

Die Beschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie in den Vereinigten Staaten haben sich gelockert, nachdem die Zahl der Fälle seit dem durch die Ómicron-Variante verursachten Höchststand im Januar zurückgegangen war.

New York hat jedoch kürzlich seine Pläne verschoben, die Verpflichtung zum Tragen von Masken in Schulen und Kindertagesstätten der Stadt für Kinder unter 5 Jahren aufzuheben, und behauptet, dass die COVID-19-Fälle wieder zunehmen.

(Mit Informationen von Bloomberg)

LESEN SIE WEITER: