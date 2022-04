Shakiras emotionale Reaktion auf Karol Gs Hommage an sie bei Coachella

Die Präsentation von Karol G war eine der am meisten applaudierten auf dem Coachella 2022-Festival am vergangenen Wochenende und wird bis nächsten Sonntag, den 24. April, laufen. In sozialen Netzwerken haben Hunderte von Anhängern von la bichota ihre Präsentation gelobt, in der sie nicht nur das Beste aus ihrem Repertoire aufführte, sondern auch die Gelegenheit nutzte, um mehreren lateinamerikanischen Künstlern Tribut zu zollen, die mit ihrer Musik durch Lieder, die derzeit Hymnen sind, überschritten haben.

Shakira war eine der Protagonisten in den Tributen von la Paisa, weil sie mitten in ihrem Konzert die Gelegenheit nutzte, um Barranquillera durch die Ikone „Die Hüften liegen nicht“ hervorzurufen, und vor den ersten Akkorden feierten die Teilnehmer der Veranstaltung dieses Cover sowie diese Interpretationen von Figuren wie J Balvin, Daddy Yankee, Luis Fonsi und Selena Quintanilla.

In 45 Minuten überraschte Karol G Hunderte von Zuschauern, die sein Live-Set sahen, nicht nur vom Empire Polo Club in Kalifornien, sondern auch von YouTube, wo Zehntausende weitere von seiner Inszenierung geblendet wurden. So sehr, dass sogar Shakira selbst den Tribut ihres Landsmannes feierte.

Durch einen Triller erkannte der Künstler, was die Paisa tat, und zögerte nicht, sich von ihr geehrt zu fühlen: „Stolz auf dich Karol G, bei Coachella!! Danke für die Zuneigung! Herzlichen Glückwunsch und flieg weiter hoch!“

Diese Veröffentlichung wurde bald auf dieser Plattform populär, und die Anhänger beider Sänger zögerten nicht, überhaupt um eine musikalische Zusammenarbeit zwischen den beiden zu bitten.

„Eine Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden als großartigen Kolumbianern, die wir gerne ausgezeichnet hätten, könnte leicht ein großer Erfolg sein“; „Sie könnten leicht die beste lateinamerikanische weibliche Zusammenarbeit aller Zeiten machen“; „Porfa fordert uns auf, zwischen Königinnen zusammenzuarbeiten“ und „Der am meisten erwartete Tweet des Tages in Kolumbien“ waren nur einige der ausstehende Reaktionen.

Aber das Lob für Carolina Giraldo - den Vornamen der Paisa - endete nicht dort, da der offizielle Coachella-Account der Kolumbianerin einen Beitrag widmete: „Sie ist nicht aufzuhalten“, schrieb sie zusammen mit zwei Fotos ihrer denkwürdigen Show.

Andere Künstlerinnen, die am ersten Wochenende des Festivals auffielen

Ein Sommer voller Mädchen kam im Voraus in die kalifornische Wüste, wo neben Karol G auch andere Künstler wie Megan Thee Stallion, Anitta, Doja Cat und Pabllo Vittar die Szene dominierten und ihre Anhänger in den Wahnsinn trieben.

„Damen, wenn Sie Ihren Körper lieben, machen Sie Lärm“, fragte die provokative und trotzige Rapperin Megan Thee Stallion.

Die verführerische Doja Cat ihrerseits schüttelte den Kopf, integrierte Pyrotechnik und lud den Teufel, der in ihrem Rapper-Kollegen Rico Nasty gespielt wurde, auf die Bühne ein und bot eine Show voller Brillanz mit suggestiven Tanzbewegungen und Rockversionen ihrer Hits. Darüber hinaus war Pabllo Vitar der erste lateinische Drag-Queen-Künstler, der an diesem Feiertag teilnahm.

In einem glänzenden zweiteiligen Kurzanzug und bedeckt von einer Jacke entfesselten die Sängerin und ihre Tänzer das Delirium der Leute, die die Gobi Bühne füllten, eine von sieben, die im Empire Polo Club eingesetzt wurden, wo Coachella stattfindet.

Vittar sang auf Spanisch und Portugiesisch, wandte sich aber auf Englisch an das Publikum. „Mein Name ist Pabllo Vittar und ich bin eine brasilianische Drag-Queen“, sagte sie kurz vor der Mitte ihres Auftritts, begann Standing Ovations und nutzte übrigens die Gelegenheit, Coachella für die Aufnahme in die Künstleraufstellung zu danken.

