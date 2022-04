Neuseeland verhängte Sanktionen gegen 18 russische Banken und Finanzinstitute

Russia's President Vladimir Putin chairs a meeting on the country's economy via a video link at a residence outside Moscow, Russia April 18, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Neuseeland kündigte am Dienstag die Verhängung neuer Sanktionen gegen 18 russische Banken und Finanzinstitute als Teil der internationalen Reaktion auf die von Moskau angeordnete „illegale“ Invasion der Ukraine an.

„Diese großen Institute machen etwa 80% des gesamten Bankvermögens Russlands aus“, erklärte die neuseeländische Außenministerin Nanaia Mahuta in einer Erklärung.

Die Maßnahmen betreffen insgesamt drei Finanzinstitute der russischen Regierung sowie fünfzehn Banken, darunter diejenigen, die mit den Oligarchen, dem Militär verbunden sind und für die Annexion der Krim verantwortlich sind, fügte die offizielle Erklärung hinzu.

Die Liste umfasst unter anderem die Zentralbank der Russischen Föderation, die Schwarzmeerentwicklungs- und Wiederaufbaubank, die Moskauer Kreditbank, die Gazprombank, den Russischen Direktinvestitionsfonds, die Agricultural Bank of Russia, die Sberbank und die Industrial Savings Bank.

Neuseeland verhängt bereits Sanktionen gegen 460 Einzelpersonen und Organisationen Russlands, einschließlich Präsident Wladimir Putin, nachdem im März ein neues Gesetz in Kraft getreten ist, das es dem Land ermöglicht, solche gezielten Maßnahmen zu verhängen.

La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern EFE

Ebenso wird diese Ozeannation ab dem 25. April 35 Prozent Zölle auf alle Importe aus Russland erheben und das Exportverbot von Industrieprodukten nach Russland in dieses Land ausweiten.

Die neuseeländische Regierung kündigte letzte Woche außerdem den Einsatz eines Hercules C-130-Flugzeugs in Europa an, 50 Soldaten und 8 Militärangehörige, die Experten für Logistikaufgaben sind, um an der Entsendung und Verteilung von Militärhilfe in die Ukraine zu arbeiten.

Neuseeland, das bereits Mittel in Höhe von 30 Millionen Neuseeland-Dollar (20,5 Millionen US-Dollar oder 18,8 Millionen Euro) bereitgestellt hat, bot zuvor militärische nachrichtendienstliche Unterstützung und den Versand von nicht tödlichem Material an.

Die Wellington-Exekutive, die den Antrag auf Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen unterstützt, die Russland zugeschrieben werden, hat auch humanitäre Hilfe und ein vorübergehendes Aufnahmeprogramm für die Familien der im Land lebenden Ukrainer geleistet.

(Mit Informationen von EFE)

LESEN SIE WEITER: