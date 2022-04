„Es ist nicht zweckmäßig, einen 'Erstgebärenden' Trainer in Nationalmannschaften mitzubringen“: Jorge 'Patron' Bermudez

Einen Tag nach der Bestätigung des Rückzugs von Reinaldo Rueda Rivera als Trainer der kolumbianischen Nationalmannschaft erklingen im Rahmen der Optionen für das Trainieren des dreifarbigen Kaders bereits mehrere Namen ausländischer Trainer, die auf den Vallecaucano folgen könnten.

Über diesen idealen Strategen, der sich 2026 in Kanada, den USA und Mexiko für die Weltmeisterschaft qualifiziert, sprach Jorge el Patron Bermúdez über den ehemaligen Innenverteidiger der kolumbianischen Nationalmannschaft, derzeitiges Mitglied des Boca Juniors Football Council und ESPN-Diskussionsteilnehmer was wäre das Beste für das Kaffee-Team in diesem neuen Prozess.

In der Ausgabe des Balón Dividivido-Programms am Dienstag, dem 19. April, wies Bermúdez nachdrücklich darauf hin, dass Trainer mit wenig Erfahrung in der Führung von Nationalmannschaften Kolumbien nicht erreichen können, wobei die Nominierung der ESPN-Produktion von Namen wie dem Argentinier Sebastián Beccacece (in Anklage für Verteidigung und Justiz) oder als Matias Almeyda (ehemaliger Trainer von San Jose Earthquakes in der MLS).

In dieser Hinsicht waren dies die Worte von Jorge Hernán, ehemaliger Techniker von Deportivo Pasto, América de Cali und Defensa y Justicia:

In diesem Sinne ist der Patron der Ansicht, dass Glaubwürdigkeit durch einen Prozess gewonnen werden kann, bei dem sich internationale Spieler wohl fühlen und dass die Mitglieder der lokalen Liga mit ihrer Erfahrung als Trainer und Talentförderer in anderen Ländern wachsen.

Er hob die erfolgreiche Einstellung hervor, die José Néstor Pekerman 2012 vom Kolumbianischen Fußballverband (FCF) erhalten hatte, da er der Presse entfliehen und die Spieler ohne geteilte Umkleidekabine auf seiner Seite vereinen konnte:

Seit Kolumbien von der Abschaffung der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar in Puerto Ordaz, Venezuela, erfuhr, war einer der Namen in der kolumbianischen Sportpresse der des ehemaligen Trainers von Argentinien, Chile und Leeds United, Marcelo Bielsa.

In einer Pressekonferenz am Dienstag, dem 19. April, musste der Präsident der FCF, Ramón Jesurún, jedoch bestreiten, dass Fedefútbol Beziehungen zu Bielsa hatte, da bis vor einem Tag der Rückzug des für Reinaldo Rueda Rivera zuständigen Trainerstabs durch beide Seiten offiziell angekündigt wurde:

