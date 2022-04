Die Kontroverse um die „soziale Vergebung“ von Petro fordert seinen Tribut von seinem Image angesichts der Präsidentschaftswahlen

Foto de archivo. El candidato a la Presidencia de Colombia del Partido Colombia Hunana, Gustavo Petro, asiste al registro de su candidatura en la Registraduría Nacional en Bogotá, Colombia, 20 de enero, 2022. REUTERS/Luisa González

Die Kontroverse um den Besuch von Juan Fernando Petro bei der interkirchenübergreifenden Kommission für Gerechtigkeit und Frieden, um auf deren Antrag mit mehreren Gefangenen im Land zu sprechen, und die Klärung der sozialen Begnadigung scheinen es geschafft zu haben, das Image des Kandidaten für die Präsidentschaft von die Republik für den historischen Pakt, Gustavo Petro,.

Trotz der Tatsache, dass der Kandidat ein Video veröffentlicht hat, in dem er die Gerüchte in sozialen Netzwerken über einen Massenabfluss von Gefangenen, die im Rahmen seines Regierungsplans wegen Korruption verurteilt wurden, klarstellte, fordert die Kontroverse ihren Tribut von ihm.

In der jüngsten Messung der Umfrage des National Center of Consultancy, die für das CM & News-Programm zur Wahrnehmung des Kandidaten nach der Kontroverse durchgeführt wurde und an 211 Bürgern von Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla und Bucaramanga durchgeführt wurde, geht hervor, dass die Hälfte der Befragten sagte, dass Gustavo Petros Image verschlechterte sich nach dem Aufsehen in den Medien.

Achtundvierzig Prozent der Befragten gaben an, dass das negative Image des Kandidaten zugenommen hat; 21 Prozent gaben an, dass es sich verbessert hat und 31 Prozent gaben an, nichts über das Thema zu wissen.

Die Städte, die den größten Anstieg des negativen Images verzeichneten, waren Medellin mit 52%, Bucaramanga mit 59% und Bogotá mit 49%. Als die Befragten gefragt wurden, ob Petros Kontroverse sie dazu veranlasste, ihre Abstimmungsabsicht zu ändern, sagten 63% nein, aber 19% gaben an, sich für eine andere Option zu entscheiden. Bucaramanga, Barranquilla und Cali sind laut dem Meinungsforscher die Städte, in denen die Veränderung am meisten aufgezeichnet wurde.

In Bogotá und Medellín antwortete die Mehrheit jedoch, dass ihre Stimme so bleiben werde, wie sie es vor dem Skandal beschlossen hatten.

Angesichts der Kommentare, die er in sozialen Netzwerken erhalten hat, und der Fragen, die diese Episode hinterlassen hat und die die stärksten sind, denen er sich seit Beginn seiner Kampagne stellen musste, sprach Gustavo Petro zusammen mit seiner Vizepräsidentschaftsformel Francia Márquez mit Noticias Caracol und klärte einige Punkte auf.

„Es scheint mir, dass das P für den Frieden diskutiert wurde. Der Besuch meines Bruders findet inmitten der Inter-Kirchlichen Kommission statt, einer Organisation, die von der Deutsch-Katholischen Kirche, den norwegischen evangelischen Kirchen und Amnesty International finanziert wird. Die Kontroverse entstand, weil jemand den Besuch verwirrte (...), in den er ihn in einen in den Medien verwendeten Ausdruck in Wahlrabatten umgewandelt hatte, nur weil derjenige, der den Besuch gemacht hat, mein Bruder ist „, bemerkte der Kandidat von Pact Histórico für die kolumbianische Zeitung.

Er stellte auch klar, dass „sie niemandem eine Kürzung der Strafen angeboten haben“, sondern dass sie im Rahmen ihres Programms für restaurative Justiz gesprochen haben: „Das Opfer wiederherstellen und entschädigen. Für dieses Thema kämpfe ich seitdem, Alvaro Uribe Vélez, hat das Gesetz der Gerechtigkeit und des Friedens in die Debatte vor dem Kongress gestellt, um, wie er es tut, den bewaffneten Drogenhandel zu begnadigen.“

Die kaukanische Führerin ihrerseits versicherte, dass die Informationen manipuliert wurden, um der Kampagne zu schaden, und dass dies von den Gefangenen bewiesen wird, die die Vorwürfe gegen mögliche Allianzen mit dem Historischen Pakt bestreiten.

„Die Wahrheit ist, dass das Angebot, das bei diesem Treffen gemacht wurde, nie gemacht wurde.“ Er fügte hinzu, dass korrupte Menschen keine soziale Vergebung verdienen, weil „Korruption Leben kostet, dank Korruption sterben Kinder in diesem Land an Hunger, dank Korruption in meiner eigenen Gemeinde gibt es kein Trinkwasser, dank Korruption haben viele junge Menschen keine Garantien für Rechte. Korruption erfordert laut Comptroller's Office 50 Milliarden Pesos pro Jahr.“

Zum Abschluss seiner Rede stellte der Präsidentschaftskandidat fest, dass das Problem der Korruption in der Struktur der Gesellschaft liegt: „Schau, was in Kolumbien passiert, sie haben das Wort Vergebung dämonisiert. Wenn wir über soziale Vergebung sprechen, sprechen wir über soziale Versöhnung. Wer über Frieden sprechen will, muss über die Versöhnung der Gesellschaft sprechen. Die Journalisten nahmen das Konzept auf und reduzierten es auf Korruption und nicht auf das, was es ist, nämlich auf die endgültige Lösung der Gewalt mit Kolumbien.“

