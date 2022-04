Das ist Aljibe, die einzige Buchhandlung in Barichara

Es ist die erste Buchhandlung in Barichara in seiner 314-jährigen Geschichte. Es ist der einzige innerhalb von 100 Kilometern. Es ist ein kleiner, gemütlicher Raum, der 2019 von Alejandra Espinosa Uribe, Dianas Tochter, gegründet wurde. Es ist ein Ort, der jeder buchhaften Laune weicht und bereit ist, Bücher zu durchsuchen und zu sprechen. Die Buchhandlung befindet sich an der Ecke des Hauptparks, wo Sie die blühenden Guayacans sehen können. Obwohl Barichara eine kleine Gemeinde ist, hatte sie immer noch Platz für einen Ort wie diesen und was fehlte ihr.

Das Konzept der Website ist so klein wie möglich. Der Katalog basiert auf dem Geschmack des Lesers Alejandra und wird von dem genährt, wonach die Leute fragen. Bücher sind nicht nach Genre oder Thema, nach Nachnamen oder Herkunft des Autors in den Regalen geordnet. Hier sind Bücher, um andere Bücher zu lieben, sich zu verlieben, bewegt zu werden, um zu wissen, wo Sie sich in einem bestimmten Moment befinden. Alejandra, Journalistin und Teil des Teams hinter dem Drehbuch des Films Encanto, argumentiert, dass es ein Ort ist, um Träumen freien Lauf zu lassen. Er stimmte zu, mit Infobae über seine Erfahrungen an der Spitze der Buchhandlung zu sprechen und darüber, was dieser Raum für Menschen bedeutet hat.

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Woher kam die Idee des Namens der Buchhandlung?

Der Name Aljibe, ein Wort arabischen Ursprungs, das Wasserbrunnen bedeutet, ist eine Hommage an die Zisternen, die früher in den Häusern von Barichara existierten. Einige sind noch erhalten und als ich diese Geburten oder Süßwasserbrunnen in den Häusern traf, war ich überrascht, dass eine Ressource wie Wasser so nah zur Hand war, da Wasser heute in Barichara knapp ist, weil die Zisternen mit der Ankunft des Aquädukts bedeckt waren. Für mich ist es ein perfektes Bild von dem Wissen und Wissen, das wir zuvor hatten, das wir verloren haben und das jetzt notwendig erscheint. Auch durch das Bild der Wissensquelle, der unergründlichen Quelle des Wissens usw.

Warum Barichara?

Die Buchhandlung gibt es in Barichara, weil ich jetzt seit sechs Jahren hier lebe. Ich bin angekommen, weil ich mein Leben ändern wollte und mich hier in Santander wiederfand.

Wie ist es, in diesem Land eine Buchhandlung zu eröffnen?

Nun, in meinem speziellen Fall hatte ich den Vorteil, Autor von Penguin Random House zu sein, was mir half, Kontakte zu Verlagen zu knüpfen. Die Hilfe meiner Mutter bei der gleichen Sache und meine Fähigkeit, eine klare Vorstellung davon zu haben, was ich wollte und wie ich es tun würde. Es war ein fantastischer Lernprozess und ich sage das mit einer Pandemie. Die Wahrheit ist, dass es in den Dörfern viel mehr Buchhandlungen gab. Meine Erfahrung hat mich gelehrt, dass es im Land nicht an Lesern mangelt, wie man vielleicht glauben könnte, dass Zugang zu Büchern erforderlich ist. Ich muss auch sagen, dass es in meinem Fall ein sehr einsamer Prozess war, der von einem selbst abhängt, und es gibt keine Bedienungsanleitung oder kein Support-Netzwerk, das Sie auf diesem Weg führen kann.

Wie war der Empfang von Menschen nach einer Weile vergangen?

Ich hatte das Privileg und das Glück, dass die Eröffnung und Existenz der Buchhandlung von der Barichara-Gemeinschaft herzlich aufgenommen wurde und dass Aljibe eine Quelle wunderbarer Ideen in meinem Leben ist. Ich habe zunehmend das Gefühl, dass die Bewohner des Dorfes den Raum übernehmen und andererseits sind Touristen immer überrascht und schätzen einen solchen Raum in Barichara.

Foto de la librería Aljibe (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Wird die Buchhandlung zu einer Touristenattraktion?

Ja, zu meiner Überraschung, da die Buchhandlung Barichara und die Region bedienen soll, hatte ich nicht erwartet, dass Touristen, die aus Orten kommen, an denen es viele Buchhandlungen gibt, Aljibe in ihren Ferien besuchen und es mögen. Andererseits war es auch für viele andere der erste Kontakt, den sie mit einer Buchhandlung haben, der mich auch glücklich macht und natürlich den Mangel an Buchhandlungen oder das mangelnde Wissen über ihre Existenz in vielen Teilen des Landes deutlich macht.

Woher kommt deine Leidenschaft für Bücher?

Ich bin in einem Haus von Intellektuellen aufgewachsen, das von Büchern umgeben ist. Bücher entsprechen für mich meinem Elternhaus und meiner Familie, sie sind die Nabelschnur. Ich bin ein großartiger Leser geworden, habe dann Literatur studiert, geschrieben und jetzt lebe ich umgeben von Büchern, um mich immer wie zu Hause zu fühlen.

Un espacio para los lectores en Barichara (Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Wenn er eines Tages nicht mehr übernehmen könnte, würde es eine Zisterne noch geben?

Noch nicht, Aljibe ist meine Tochter und ist eng mit meiner Existenz verbunden, mit meiner Auswahl als Buchhändler, mit meiner Fähigkeit, mir neue Träume für dieses Projekt vorzustellen, also ist es vorerst eine Erweiterung meines Seins.

Welche Frage können diejenigen, die zur Zisterne gehen, nicht umhin zu stellen?

Das Offensichtliche, glaube ich. „Welches Buch empfehlen Sie?“

Und welches Buch empfiehlst du heutzutage?

Ich habe kürzlich Vivian Gornicks Fierce Attachments gelesen, ich habe es geliebt. Als guter Roman hat er die Fähigkeit, den Leser in ein anderes Leben zu versetzen, aber auch darüber nachzudenken, Schriftsteller zu sein, ein Thema, das mich fasziniert.

Etwas, das ich im Buchladen nicht empfehlen sollte

Komm mit einem Eis rein.

(Cortesía: Alejandra Espinosa Uribe).

Aljibe ist eine unabhängige Buchhandlung und als solche auch ein Kulturprojekt. Von überall im Land können sie Bücher über ihre sozialen Netzwerke auf Instagram und Facebook bestellen: @aljibelibreria

Vergessen Sie nicht, ihre Website zu besuchen: www.aljibelibreria.com





