Britische Politiker, ein „Club of Libertines“ und ein Vergewaltigungsprozess: „Anatomy of a Scandal“, die Serie, die „Bridgerton“ verdrängte

Basierend auf dem Erfolgsroman von Sara Vaughan wurde „Anatomy of a Scandal“ von der Showrunnerin von „House of Cards“, Melisa James Gibson, hergestellt. (Netflix)

Nur drei Tage nach seiner Premiere, am 15. April, verdrängte Anatomy of a Scandal, die neue britische limitierte Serie, die zweite Staffel von Bridgerton in die Nummer 1 der globalen Top 10, berichtete TV Guide. In wenigen Stunden, wenn die Plattform ihre Ranking-Daten aktualisiert, wird bekannt sein, wie viele Stunden der Betrachtung (sie muss das Drama aus der Zeit von 115,75 Millionen Shonda Rhimes überschreiten), die durch diese Adaption von Sarah Vaughans Bestseller mit Sienna Miller, Rupert Friend und Michelle Dockery erzielt wurden.

Seit dem Fall Profumo wurden Skandale, die Sex und Politik verbinden, im Vereinigten Königreich stark öffentlich behandelt. Die jüngsten sind der Vorwurf des sexuellen Übergriffs eines Minderjährigen durch ein Mitglied des Parlaments, die zweijährige Haftstrafe für die Vergewaltigung eines anderen und die Krankenhauseinweisung wegen Exzessen von ein Dritter, zusätzlich zum Fall von Prinz Andrew, der eine wirtschaftliche Vereinbarung getroffen hat, um nicht vor Gericht zu gehen der Missbrauch von Virginia Roberts, als sie minderjährig war und von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell verwaltet wurde.

Diese Art von Collage von Gerichtsverfahren, die Vaughan im Laufe der Jahre behandelt hat, erzählt die Geschichte von James Whitehouse (Friend), einem britischen Regierungsminister und engen Freund des Premierministers (Geoffrey Streatfeild), glücklich verheiratet mit Sophie (Miller), mit der er zwei Kinder hatte, mit denen er zwei Kinder hatte, mit denen er lehrt: „Die Whitehouses immer! sie gewinnen!“ , wie er es wiederholt. Aber sein privilegiertes Leben beginnt auseinanderzufallen, als eine Zeitung enthüllt, dass er eine fünfmonatige Affäre mit seiner Assistentin im Parlament, Olivia Lytton (Naomi Scott), hatte.

Sophie verteidigt ihn in der Überzeugung, dass der Vater ihrer Kinder ein guter Mann ist, bis Olivia James wegen Vergewaltigung anprangert und einen Prozess beginnt. Die Staatsanwältin Kate Woodcroft (Dockery) betritt dann die Szene, die aus irgendeinem Grund nicht einmal bei der Machtdemonstration des Ministers blinzelt, die gezwungen ist, das Amt für die Dauer des Prozesses zu verlassen.

Die Entwicklung der Strafverfolgungs- und Verteidigungsargumente wird Risse in Sophies Überzeugungen öffnen, und die Serie der ehemaligen Showrunnerin des House of Cards Melisa James Gibson und geschrieben von David E. Kelley (Big Little Lies, Ally McBeal), wird aus ihren Augen erzählt.

Durch Rückblenden erzählt Anatomy of a Scandal, wie James und Sophie sich kennengelernt haben, als sie beide Studenten in Oxford waren. Auch dort wurde die Freundschaft zwischen dem Parlamentarier und dem Premierminister geboren, in der beide Mitglieder des exklusiven Club of Libertines waren, einer Gruppe wohlhabender junger Leute, die sich prominenten Partys widmeten, den Frieden in Restaurants brechen und — wie im Prozess zu sehen ist — einige Verbrechen begangen haben.

Die Handlung verwebt Vergangenheit und Gegenwart, während Ängste und Zweifel in Sophies Gedanken wachsen. Mit Subtilität - wenn auch nicht so sehr wie Michaela Coels I May Destroy You - befassen sich die sechs Folgen mit der Bedeutung der Einwilligung beim Sex. In einer Zeit großer Intensität befiehlt der Staatsanwalt der Jury, zu bewerten, ob Olivia ihre Zustimmung gegeben hat oder ob James darüber nachdachte, ob sie zustimmte.

Der Rest der Themen ist in der Politik der Ersten Welt üblich: Privilegien, die verdünnte Welt der Mächtigen, in der die Gerechtigkeit aufhört, alle Menschen mit derselben Unparteilichkeit zu betrachten, der Unterschied zwischen Erscheinung und Realität. Die Staatsanwaltschaft hat ihre eigene Geschichte, die die Stabilität der Regierung des Premierministers als Identität dieser entschlossenen Frau bedroht.

