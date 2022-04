Spaziergänge, Festivals und Ausstellungen: einige Fluchten innerhalb Europas

HANDOUT - El Festival Wallenstein en Altdorf ofrecerá obras teatrales al aire libre. Foto: Felix Röser/Nürnberger Land Tourismus/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Ein Spaziergang auf den Dächern von Rotterdam Die niederländische Hafenmetropole Rotterdam kann aus einer neuen Perspektive erkundet werden. Das niederländische Tourismusbüro berichtete, dass Sie vom 26. Mai bis zum 24. Juni über die Dächer der Stadt laufen können. Durch Brücken verbindet der „Rotterdam Rooftop Walk“ die Dächer und Terrassen von Gebäuden an der Hauptstraße des Stadtzentrums, Coolsingel. Das Büro berichtete, dass Erwachsene „eine kleine Summe“ zahlen, während Kinder kostenlos auf die Dächer klettern können. Wallensteinfest in Franken Ab Ende Juni kann die Ära des Dreißigjährigen Krieges in der süddeutschen Stadt Altdorf wiederbelebt werden. Während der Wallenstein-Festspiele verwandelt sich die Altstadt von Altdorf in ein Kriegslager aus dem 17. Jahrhundert mit Hunderten von Protagonisten, die als Diener, Jongleure oder Bauern verkleidet sind. Juni bis 24. Juli werden an den Wochenenden Open-Air-Spiele gezeigt, die sich um das Leben von Wallenstein (1583-1634) drehen, dem Oberbefehlshaber der Armeen des Heiligen Römischen Kaisers während des Dreißigjährigen Krieges. Das Festival (www.wallensteinfestspiele.de) findet alle drei Jahre statt. Der Ticketpreis beginnt bei 12 Euro (13 Dollar). Wanderung durch den Göteborger Archipel Auf Auf einem neuen Wanderweg können Sie jetzt Teile des Göteborger Archipels in Schweden erkunden. Der Archipel ist 27 Kilometer lang und durchquert die Inseln Hälsö, Öckerö, Fotö und Hönö, die durch Brücken miteinander verbunden sind. Laut dem Portal „Visit Sweden“ wird der neue Trail in den kommenden Wochen fertiggestellt und die offizielle Eröffnung ist für den 14. Mai geplant. An diesem Tag findet auch der „10 Island Trailrun“ statt. Die Registrierung für die Teilnahme am Rennen erfolgt online. Hönö ist von Göteborg aus mit dem Bus und einer kurzen Fahrt mit der Fähre zu erreichen. Der Archipel ist eine Gruppe schwedischer Inseln, die in der Nordsee gegenüber der Region Göteborg liegen. Weitere Fähren nach Sylt Auf Auf der Strecke zwischen List auf der deutschen Insel Sylt und der dänischen Insel Romo wurden neue Fährverbindungen hinzugefügt. Die Reederei FRS Syltfähre hat ihre Fahrpläne für den Saisonstart verlängert und fährt erneut mit zwei Fähren, die stündlich von morgens bis abends von beiden Häfen abfahren. Neben Autos können Fähren auch Wohnwagen transportieren. Die Insel Sylt ist durch eine etwa zehn Kilometer lange Straße mit dem dänischen Festland verbunden, die kostenlos genutzt werden kann. Luther und die Macht der Worte auf der Wartburg Die Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche in nur elf Wochen, zwischen 1521 und 1522, ist eine von Martin Luthers großen Errungenschaften. Die Ausstellung „Luther übersetzt. Über die Macht der Worte“ auf der Wartburg in der Stadt Eisenach ist diesem historischen Ereignis gewidmet. Die Sonderausstellung (www.wartburg.de/de/sonderausstellung), die zwischen dem 4. Mai und dem 6. November besichtigt werden kann, zieht Parallelen zur Gegenwart, zum Beispiel mit der Frage nach der Macht der Worte im 16. Jahrhundert und die Macht, die sie in der Gegenwart haben. dpa