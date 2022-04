Phil Collins' Ex heiratete eine Eskorte, drohte, seine Genitalien abzuschneiden und bat nach einem Jahr Ehe um Scheidung

MIAMI, FL - MAY 10: Phil Collins and Orianne Collins attend Orianne Collins Jewellery Grand Opening on May 10, 2018 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images)

Phil Collins' Ex-Frau, Orianne Cevey, wählte ihren Ehemann auf einer Escort-Website für Männer, auf der sich der junge Mann als „sexy Intellektuelle“ mit Abschlüssen in Philosophie und Politikwissenschaft bewarb. Nach mehreren Terminen begann Cevey mit Thomas Bates auszugehen und überzeugte ihn, in sein 40-Millionen-Dollar-Herrenhaus in Miami zu ziehen, nachdem sie heimlich in Las Vegas geheiratet hatten, und enthüllte die explosiven Scheidungspapiere, die Daily Mail erhalten hatte.

Aber zu Beginn der Beziehung begann Orianne, 48, sich gegen ihren Ehemann, 16 Jahre jünger, missbräuchlich zu verhalten. Er griff ihn „mehrmals“ körperlich an und drohte einmal, seine „privaten Teile“ abzuschneiden, heißt es in den Dokumenten.

Bevor es zwischen ihnen hässlich wurde, weisen Dokumente darauf hin, dass Orianne der 32-jährigen Bates die Hälfte der 50% versprochen hat, die sie vom Verkauf des spektakulären Hauses am Meer erwartet hatte, das einst Jennifer Lopez gehörte.

Und er gab seinem Partner Kleidung im Wert von mehr als 75.000 Dollar plus Aston Martin im Wert von 340.000 Dollar

Die Vorwürfe finden sich in Ceveys Scheidungsantrag gegen Bates, der nur 15 Monate nach ihrer geheimen Hochzeit in einer Kapelle in Las Vegas im August 2020 eingereicht wurde.

Das besagte Outlet bestätigte, dass Bates unter dem Namen Ryan auf einer Escort-Seite (Cowboys 4 Angels) war, als er in Los Angeles lebte, um zu versuchen, im Musikgeschäft erfolgreich zu sein. Er kehrte nach Florida zurück, als die Dinge nicht wie geplant liefen.

Offenbar hatte das Paar sein erstes Treffen in einem exklusiven Hotel in Miami Beach.

Auf der Cowboys 4 Angels-Website, so die Daily Mail, wurde „Ryan in Los Angeles“ als „der klassische und charismatische Gentleman aus Los Angeles angepriesen, der Ihre Erwartungen definitiv übertreffen und Ihnen ein unvergessliches Erlebnis zeigen wird“.

„Dieser sexy Intellektuelle stammt ursprünglich aus der Ostküste und ist gut ausgebildet und hat einen Universitätsabschluss in Philosophie und Politikwissenschaft erworben, was seine Fähigkeit, in sozialen und formalen Situationen zu gedeihen, die anregende, beeindruckende und zum Nachdenken anregende Gespräche erfordern, weiter stärkt“, heißt es geht weiter. Werbung. „Ryan arbeitet derzeit als Personal Trainer und Musiker. Zu den Hauptinteressen gehören Kunst, Mode, Reisen und Live-Musik.“

Orianne, deren Mädchenname Cevey ist, lebte bei der 71-jährigen Collins in Miami, als sie sich für Bates entschied. Rechtliche Dokumente deuten darauf hin, dass er immer noch als Begleiter arbeitete.

Orianne se había reconciliado con el mítico cantante británico en 2015 luego de su divorcio de 2008, en el que obtuvo un acuerdo récord USD 46 millones. La ex pareja tiene dos hijos, Nicholas, de 20 años, y Matthew, de 17 (Johnny Louis/WireImage,) Johnny Louis

Cevey und Bates sagten im August 2020 heimlich „Ja“ in Las Vegas und ließen sich in dem luxuriösen Herrenhaus des Genesis-Führers in Miami Beach nieder. Dies veranlasste den legendären Künstler, seine Ex-Frau zu verklagen, als sie sich weigerte, das Haus zu verlassen.

In der Beschwerde behauptete Collins, das Paar habe „gewaltsam“ mit bewaffneten Wachen die Kontrolle über das Haus übernommen und auch alle Schlüssel zur Wohnungssicherheit geändert. Der Dolmetscher war im Urlaub in Europa, als er herausfand, dass sein Ex wieder geheiratet und Bates in seinem Haus installiert hatte, während er nicht im Land war.

Nach mehrmonatigen Rechtsstreitigkeiten gelang es Collins - der letzten Monat sein letztes Live-Konzert mit Genesis in London spielte -, seinen Ex aus dem Grundstück zu vertreiben. Sie hatte um die Hälfte ihres Marktwerts, etwa 40 Millionen Dollar, gebeten, um zu gehen.

Der Schmuckdesigner kämpft immer noch um die Hälfte des ehelichen Eigentums.

Orianne, de 48 años, invitó a Thomas Bates a la mansión de Miami Beach que compartió con la leyenda de la música mientras Collins estaba de gira por Europa (Johnny Louis/WireImage) Johnny Louis | WireImage

Orianne, die Collins kennenlernte, als sie 22 war, als sie als seine Übersetzerin arbeitete, änderte die Codes für elektronische Schlösser und stellte ehemalige Militärwachen ein, die mit Waffen bewaffnet waren, um das Haus in eine Festung für Jungvermählten zu verwandeln.

Das Brautpaar bezog dann ein atemberaubendes Anwesen am Meer mit sechs Schlafzimmern und einem Pool in Fort Lauderdale im Wert von 6 Millionen Dollar. Und hier begannen die Probleme, so die Gerichtsdokumente.

Das Rechtsteam von Bates erläuterte, wie Orianne ihren Ehemann missbraucht hatte, und bestätigte, dass sie ihn aus einem Begleitservice ausgewählt hatte.

„Zu der Zeit, als sich die Parteien trafen, war Bates bei einem Begleitservice angestellt“, schreiben sie. „Sie wählte ihn durch den Begleitservice aus und bestand darauf, mit ihm auszugehen. Das Verhältnis der Parteien entwickelte sich rasch zu einer bedeutungsvollen romantischen Beziehung. Dann überzeugte sie ihren Mann, den Begleitservice zu verlassen, um sie zu heiraten „, beschreiben sie.

Bates behauptet, er habe die angebliche Drohung erhalten, dass seine Genitalien abgeschnitten werden würden, nachdem er in das Haus von Fort Lauderdale zurückgekehrt war, nachdem er letztes Jahr Thanksgiving mit seinen Eltern in ihrem Haus in der Nähe von Lighthouse Point verbracht hatte.

Er kam an und stellte fest, dass Orianne seine Kleidung und andere Besitztümer „heimlich ausgezogen“ hatte, und bat um Rückgabe.

„Er hat ein heftiges Temperament und drohte Körperverletzung, als er nach seiner Kleidung und seinem persönlichen Eigentum fragte“, heißt es in seinem Vortrag.

„Cevey, die sich einen schwarzen Gürtel erworben hat und im Boxen ausgebildet ist, hat ihren Mann vor der Trennung mehrmals körperlich angegriffen. Einmal musste er die Haushälterin anschreien, um ihm zu helfen, aus dem Haus zu kommen, um den Angriff der Frau zu vermeiden. Der Ehemann verließ freiwillig den ehelichen Wohnsitz zu seiner Sicherheit.“

Die Dokumente zeigen auch, wie sehr Orianne Bates verschwendete, der plötzlich in eine Welt des Reichtums eintauchte, mit der sich das Paar regelmäßig in den sozialen Medien rühmte. Und angeblich, dass seine neue Frau den Schein aufrechterhält.

„Während der Ehe reisten die Parteien international und national. Der Ehemann verfügte über ein minimales Vermögen und die Frau wusste es. Sie war und ist reich „, schreiben die Anwälte.

Das ehemalige Ehepaar kämpft jetzt um das Geld, um das es geht.

Der Anwalt von Bates wies darauf hin, dass sein Mandant die drei Uhren, die er ihm gegeben hat, nicht zu seinem Ex zurückgeben wolle.

Orianne will verhindern, dass Bates einen Teil des Hauses in Fort Lauderdale übernimmt, dessen Verkauf vereinbart wurde. In ihrem Scheidungsantrag hieß es, dass ihr „die überwiegende Mehrheit“ ihres Vermögens entzogen wurde, seit sie Bates geheiratet hat. Sie bat das Gericht, das Haus ausschließlich zu besetzen, und Bates lebt nach den neuesten Dokumenten jetzt bei ihren Eltern.

