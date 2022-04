Die ecuadorianische Polizei fand 2,4 Tonnen Kokain in einem Bananenbehälter auf dem Weg nach Belgien

Die ecuadorianische Polizei beschlagnahmte 2,4 Tonnen Kokain, das in einem Behälter mit verarbeiteten Bananen versteckt war, die nach Belgien geschickt werden sollten, teilte das Innenministerium mit. Laut polizeilichen Quellen würde das Alkaloid lokal auf 5 Millionen US-Dollar und im Ausland auf 92 Millionen US-Dollar geschätzt werden.

Während der Kontrollverfahren trennte das Anti-Drogen-Personal die Ladung zur Inspektion und bei der Untersuchung mit Hilfe eines ausgebildeten Hundes fanden sie 31 Säcke, die mit dem Emblem eines Stofftiers gekennzeichnet waren, das in Plastiktüten versteckt war. In diesen Verpackungen wurden 2.461 Packungen Kokain aufbewahrt. Die Institution teilte auf ihrem Twitter-Account mit, dass ihr Hund Iro am vergangenen Sonntag an der Sendung geschnüffelt habe, die die Beschlagnahme der 2,4 Tonnen Kokain ermöglichte.

Die Entdeckung erfolgte bei der Inspektion einer Sendung verarbeiteter Bananen, die für den Export aus einem Hafen in Guayaquil südwestlich von Quito mit Zugang zum Pazifischen Ozean vorbereitet wurde. Eine Person wurde nach der Operation festgenommen. Er ist der gesetzliche Vertreter eines Chifleherstellers (ein Braten aus Bananen, das in Ecuador als Beilage oder als Snack serviert wird). Die Packungen Kokain waren in den Chifle-Tüten versteckt. Die Firma Chifles hat ihren Sitz in Guayaquil.

Das Medikament wurde in 2.461 Verpackungen verpackt, die in Bananenkartons versteckt waren, einem der wichtigsten landwirtschaftlichen Exportprodukte Ecuadors. Nach Angaben der ecuadorianischen Nationalpolizei wurden insgesamt 24 Millionen Dosen nach der Landung in Antwerpen in Belgien daran gehindert, ihre Ziele auf den internationalen Märkten zu erreichen.

Bisher wurden 2022 34 Tonnen Alkaloide beschlagnahmt, während im gleichen Zeitraum 2021 18 Tonnen gebunden wurden, was fast der Hälfte davon entspricht. Allein auf dem Seeweg wurden 25 Tonnen beschlagnahmt, doppelt so viel wie 12, die zur gleichen Zeit im letzten Jahr aufgezeichnet wurden.

Die Nationalpolizei entdeckte auch ein Lagerhaus für die Lagerung von Drogen in der Gegend von Santa Martha 1 südlich von Guayaquil. 150 Packungen Kokain wurden gefunden, zusätzlich zu einer Drohne, zwei Waffen, drei Signalhemmern, Munition, Handfeuerwaffen und Waagen. Ein ecuadorianischer Staatsbürger wurde festgenommen.

Ecuador liegt geografisch zwischen Kolumbien und Peru. Laut dem International Consortium on Drug Policy (IDPC) ist die Produktion in Kolumbien und Peru jedoch noch in der Region. Die Produktion in Mexiko und Guatemala ist in den letzten Jahren gestiegen und führt die regionalen Zahlen an.

Ecuador ist mit massivem Drogenhandel und drogenbedingter Gewalt konfrontiert. Das Land schloss letztes Jahr mit einer Zahl von 14 Todesopfern pro 100.000 Einwohner, was im Vergleich zu 2020 fast doppelt so hoch ist.

