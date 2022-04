Der IWF schlug vor, vorübergehend die Steuern für Unternehmen mit übermäßigen Gewinnen zu erhöhen

Imagen de archivo. El logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) es visto dentro de sus oficinas principales en Washington, EEUU. 9 de octubre de 2016. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo/File Photo

Der Internationale Währungsfonds (IWF) setzt sich dafür ein, weiterhin Unternehmen zu helfen, die von der Pandemie betroffen sind, die aber in Zukunft lebensfähig sind. Um öffentliche Anstrengungen zu entlasten, wird vorgeschlagen, die Steuern für Unternehmen mit „übermäßigen“ Gewinnen vorübergehend zu erhöhen.

In einem der Papiere, die am ersten Tag seiner Frühjahrstagung zu Schulden und Herausforderungen für den privaten Sektor vorgelegt wurden, empfiehlt der IWF den Regierungen außerdem, „das Tempo ihrer Haushaltskonsolidierung abzuschätzen“.

Daher versteht er, dass die am stärksten erholten Volkswirtschaften beginnen könnten, die Hilfe „schneller“ zu reduzieren, warnt jedoch davor, dass diejenigen, die sich zu diesem Zeitpunkt nicht befinden, immer noch unter langfristigen Störungen und Problemen leiden können.

In diesem Bericht beschreibt der Fonds verschiedene Möglichkeiten, wie Regierungen Unternehmen helfen können, die von der Pandemie betroffen sind.

Daher ist er der Ansicht, dass eine solche Unterstützung auf Umstände beschränkt sein sollte, unter denen ein „Marktversagen“ stattgefunden hat, warnt jedoch auch davor, dass es in den von der Pandemie am stärksten betroffenen Sektoren, die den Rest der Wirtschaft in Mitleidenschaft ziehen könnten, besser ist, die Umstrukturierung oder Umstellung zu fördern.

Der Fonds erkennt an, dass die Entscheidung, welche Unternehmen voraussichtlich helfen könnten, kompliziert ist, und empfiehlt den Regierungen, „die Belastung“ der öffentlichen Hilfe zu verringern und die Steuern für Unternehmen mit „übermäßigen“ Gewinnen vorübergehend zu erhöhen.

„Dies würde dazu beitragen, einige der Übertragungen wiederherzustellen“, die an Signaturen vergeben wurden, die „sie nicht benötigten“, fügt das Dokument hinzu.

In jedem Fall erinnert der Bericht daran, dass die Auswirkungen der Pandemie auf die finanzielle Situation von Haushalten und Unternehmen weltweit uneinheitlich waren und dass dies auch stark von der wirtschaftlichen Zusammensetzung der einzelnen Länder nach Sektoren abhängt.

Die persönlichen Dienstleistungen gingen zurück, während sich die Produktion und der Export von Waren und Dienstleistungen als Ersatz für persönliche Dienstleistungen verbessert haben.

Darüber hinaus erholt sich der Arbeitsmarkt für Tourismus und Gastgewerbe zwei Jahre nach der Pandemie immer noch nicht, während sich die Arbeitsbedingungen in Logistik und Baugewerbe verbessert haben, insbesondere die Löhne.

Der Krieg in der Ukraine hat darüber hinaus die Lieferketten sowie die Energie- und Lebensmittelpreise stärker beeinträchtigt, deren Preis sich auch auf die Haushaltskapazität auswirken wird.

(Mit Informationen von EFE)

