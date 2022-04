„Bios. Mercedes Sosa“: Dieses Special über eine der kultigsten Stimmen Lateinamerikas ist jetzt auf Star+ verfügbar

Das Special befasst sich mit der Arbeit und dem sozialen Engagement des großen argentinischen Singer-Songwriters. (Stern Plus)

Am 15. April kam eine neue Episode von Bios exklusiv auf Star+. Leben, die Ihre kennzeichneten und Mercedes Sosa gewidmet sind. Falls Sie es nicht wussten, ist Bios eine faszinierende Reise durch das Leben und Werk lateinamerikanischer Idole, mit den neugierigen Augen junger Chronisten, mit Zugang zu exklusivem Material.

Bios. Leben, die Ihre geprägt haben, präsentiert dieses Kapitel, das der Frau gewidmet ist, die mit ihrer Musik die Ideale der lateinamerikanischen Freiheit repräsentierte, mit Anekdoten über ihre Familie, ihre Kollegen und engsten Freunde. Eine aufschlussreiche Reise zur Intimität und zur Wiederentdeckung des argentinischen Sängers in Zeiten der Diktatur, des Exils und der Zensur.

Mercedes Sosa ist einer der wichtigsten Sänger der argentinischen Folklore . Von Anfang an war mir klar, dass seine Musik für die Menschen war. Er war Teil der Bewegung Nuevo Cancionero, einer musikalischen und literarischen Begegnung, die in den 60er und 70er Jahren in Argentinien von zentraler Bedeutung für die Musikgeschichte war.

Dieses Kapitel von Bios rekonstruiert die Geschichte von La Negra, La Mama Grande und La Voz de la Tierra Mecha ; wie sie Haydée Mercedes Sosa oder einfach Mercedes Sosa liebevoll erzählten. Die zweistündige Folge schlägt eine aufschlussreiche Reise in Richtung Intimität und Wiederentdeckung der Singer-Songwriterin vor, durch Zeugnisse derer, die sie kannten und begleiteten, sowohl in ihren Momenten größter Anerkennung als auch in den dunkelsten und schmerzhaftesten; um ihre Weltanschauung, ihr Musical greifbar zu machen Vermächtnis und ihre Gedanken zu Politik, Liebe, Musik und Leben.

Der Regisseur dieser Geschichte ist der argentinische Singer-Songwriter Abel Pintos. Seine Karriere begann seit seiner Kindheit, inspiriert von der Musik von Mercedes unter anderen Sängern, aber es war eine Kassette von ihr, die ihn im Alter von fünf Jahren blendete.

Die von National Geographic Original Productions produzierte Dokumentarserie rekonstruiert die Geschichte der herausragendsten Persönlichkeiten der lateinamerikanischen Populärkultur. Dieses Kapitel enthält die Bios von Charly Garcia, Luis Alberto Spinetta, Alex Lora, Andrés Calamaro, Gustavo Cerati, Café Tacvba und Aterciopelados.

