Alberto Gamero verteidigte sich nach Millonarios' Niederlage gegen Pereira: „Die Fans müssen zufrieden sein“

Millonarios erzielte an diesem Sonntag ihre vierte Niederlage in der BetPlay League 2022-I, nachdem sie zum 15. Mal im Stadion Hernán Ramírez Villegas gegen Deportivo Pereira gefallen waren. Ein einsames Ergebnis von Santiago Montoya, ehemaliger Fußballer des „Albiazul“ -Teams, entschied einen neuen Triumph für 'Grande Matecaña'.

Trotz der Tatsache, dass die „Botschafter“ auf dem dritten Platz bleiben (32 Punkte) und sich bereits für das Halbfinale qualifizieren, äußerten sich die Fans über das Ergebnis über soziale Netzwerke. Einer der Punkte, auf die sie den größten Wert legten, war die Leistung des Kaders bei den jüngsten Verpflichtungen, wenn man bedenkt, dass Millonarios ihre dritte Niederlage in Folge als Besucher hinzufügte.

In einer Pressekonferenz sagte Trainer Alberto Gamero entgegen der Kritik, er sei mit der Arbeit während des Spiels zufrieden: „Ich danke den Menschen in ganz Kolumbien für die Fans, die Millonarios haben, aber ich stimme nicht zu, dass wir eine Reihe schlechter Spiele haben. Wir haben ein Spiel gegen Amerika und heute verloren. Wir sind der zweitbeste Besucher des kolumbianischen Fußballs.“

Darüber hinaus gab es auf digitalen Plattformen ständige Bemerkungen zu den Rotationen des Teams, in denen argumentiert wurde, dass sich der Trainer in der Vergangenheit nicht ausgezahlt habe. „Die Idee ist, ein paar Minuten zu geben, aber diejenigen, die spielen, werden nicht aufhören. Am Donnerstag und Sonntag werden wir zwei wichtige Spiele haben und versuchen, die meisten Spieler, die gespielt haben, zum Spielen zu bringen „, antwortete der Stratege Samario.

„Im Fußball geht es nicht nur ums Gewinnen und Gewinnen. Trotz der Tatsache, dass das Team verloren hat, müssen sich die Fans heute mit dem, was Millionarios hier vorgeschlagen hat, zufrieden sein, denn die Initiative lag ganz bei uns. Dieser Kontext muss betrachtet werden. Ich freue mich, immer Leute auf der Tribüne von Millionaires zu sehen, und freue mich zu sehen, dass uns Leute begleiten. Diese Gruppe tut Gutes und versucht, in den Stadien, in denen sie hingehen, Kopf an Kopf zu spielen „, fügte er hinzu.

In Bezug auf den Hauptnachteil von Millonarios erwähnte Gamero schließlich die mangelnde Wirksamkeit zum Zeitpunkt der Definition: „Der Fehler bestand darin, nicht zustande zu kommen, weil wir nach der Partei suchten, hohen Druck ausübten, Pereira angreifen und sie hatten, aber wir haben es nicht geschafft. Spiele werden mit Toren gewonnen, wir streben an und bekommen sie nicht. Es ist nicht so, dass der Ball nicht reingehen wollte, wir haben ihn nicht hineingesteckt, es ist anders.“

Das Ergebnis hatte eine besondere Komponente, und das heißt, Montoya, der Autor des Siegtores, hatte keinen guten Schritt für Millonarios. Der kolumbianische Flyer trat zwischen 2018 und 2020 im Ensemble „Embajador“ auf und war einst ein Rekordtransfer für die Institution. Die ständigen Verletzungen verhinderten jedoch eine größere Kontinuität und wurden von den Fans kritisiert.

In der 80. Minute, als das Tor von Millonarios nicht in Gefahr zu sein schien, erhielt Montoya einen Ball am Rande des großen Gebiets, der bedroht war, als würde er ins Ziel kommen, und definierte dann mit seinem linken Bein die linke Hand des Torhüters Álvaro Montero mit Kraft. Der Fußball schüttelte das Netz des Tores und der antioquianische Mittelfeldspieler konnte mit 'Grande Matecaña' sein erstes Ergebnis erzielen.

Millonarios wird am kommenden Donnerstag im Stadion El Campín gegen Jaguares de Córdoba antreten, um das Hinspiel des Achtelfinales des Colombia Cup zu bestreiten. In der Zwischenzeit wird Deportivo Pereira Deportes Tolima im Manuel Murillo Toro-Stadion besuchen, ebenfalls für das Achtelfinale im Pokal (Mittwoch).

