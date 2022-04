Was ist der Grund, warum Hunde und andere Tiere ihre Wunden lecken

A dog wearing a cone waits for his owner at a dog parking outside a supermarket in Gdynia, Poland January 22, 2020. REUTERS/Radu Sigheti

Das Sprichwort „Wunden lecken“ ist eine Metapher, die gleichbedeutend mit dem Zurückziehen und Erholen von einer Wunde ist, und Verhalten wird bei einigen Haustieren und anderen Tieren beobachtet. Hunde machen es; Mäuse machen es; sogar Ameisen machen es. Alle Arten von Käfern tragen ihren Speichel auf Kratzer und Kratzer auf. Aber warum lecken diese Tiere ihre Wunden?

Die Antwort liegt hauptsächlich in den selbstberuhigenden Wirkungen des Leckens und den heilenden Eigenschaften des Speichels. Laut Dr. Benjamin Hart, einem pensionierten Tierarzt und emeritierten Professor an der University of California, Davis, ist das Lecken von Wunden eine instinktive Reaktion, die durch natürliche Auslese perfektioniert wird und Irritationen und Schmerzen lindern und sogar dazu beitragen kann, dass sich Verletzungen schneller erholen.

Bei Hunden und anderen Haustieren kann der Instinkt jedoch leicht nach hinten losgehen, insbesondere wenn bessere Wundbehandlungen verfügbar sind.

Für Tiere „ohne Daumen oder Medikamente“ ist Lecken „das Beste, was sie wahrscheinlich haben“, sagte Dr. Kristi Flynn, Tierärztin und Expertin für Tierverhalten an der University of Minnesota. Laut Flynn können durch Lecken Ablagerungen wie Schmutz oder lose Hautstücke aus einer Wunde entfernt und gleichzeitig Schmerzen gelindert werden. Es ist ähnlich, wie eine Person ihren Fuß reiben kann, nachdem sie einen Zeh getroffen oder ihren Arm gepackt hat, nachdem sie sich an einen heißen Ofen gelehnt hat. „Wenn Tiere Schmerzen haben, ist es eine natürliche Neigung, zu versuchen, eine Gegend zu beruhigen“, erklärte Flynn.

Hart stimmte zu. „Das Lecken von Wunden ist ein Instinkt bei Hunden, der auf den Vorfahren des Wolfs zurückgeht“, bemerkte er. „Sie haben eine Wunde; sie haben den Instinkt, sie zu lecken: Halten Sie sie sauber und waschen Sie Schmutz und Schmutz weg.“ Abgesehen von dem unmittelbaren Versuch, sich zu beruhigen, haben Untersuchungen von Hart und anderen gezeigt, dass der Speichel einiger Tiere ( einschließlich Menschen) hat antibakterielle und wachstumsfördernde Eigenschaften von Geweben und Nerven, die die Heilung beschleunigen.

“Lamer las heridas es un instinto en los perros que se remonta al ancestro del lobo” (foto: Stringer) Stringer

Laut einer von Hart mitverfassten und in der Zeitschrift veröffentlichten Studie von 1990 tötet Hundespeichel beispielsweise Streptococcus canis, eine Form von Streptokokken, die hauptsächlich Tiere infiziert, und E. coli-Bakterien ab Physiologie und Verhalten . Eine weitere Studie aus dem Jahr 2018 zum Vergleich von Speichel von Hunden und Menschen aus der Zeitschrift PLOS One fand mehrere Immun- und Zellwachstumsproteine, die für den Speichel von

In der Zwischenzeit enthält Nagetierspeichel Verbindungen, die das Hautwachstum und den Wundverschluss fördern, so eine Studie aus dem Jahr 1979 in der Zeitschrift Nature und eine Studie von 1991 in der Zeitschrift Experimentelle Gerontologie. Ähnliche Wachstumsfaktoren finden sich auch in geringen Mengen im menschlichen Speichel, so eine Studie aus dem Jahr 2019 im Archiv von Mündliche Biologie .

Im Zeitalter der modernen Medizin kann das Lecken von Wunden jedoch sowohl für Haustiere als auch für Menschen mehr schaden als nützen, weshalb Katzen und Hunde häufig mit einem Plastikhalsband vom Tierarzt nach Hause zurückkehren .

Das Lecken der Stelle einer Operationswunde kann die Nähte beschädigen oder herausziehen, und dies „führt dazu, dass eine sehr kleine Verletzung zu einer großen Katastrophe wird“, sagte Flynn. Hunde neigen besonders dazu, sich selbst zu überlecken, was die Heilung von Verletzungen verhindern kann. „Sie machen einen Berg aus einem Sandkorn und haben einfach nicht das Urteil aufzuhören“, sagte er.

Lamer heridas es una buena solución para los animales salvajes que no tienen otras alternativas. Sin embargo, para los dueños de gatos y perros, es mejor escuchar el consejo de un veterinario (REUTERS) REUTERS

„Das Lecken von Wunden kann auch das Infektionsrisiko erhöhen, indem orale Bakterien in die verletzte Stelle eingeführt werden“, fügte der Experte hinzu. Speichel hat zwar einige antibakterielle Eigenschaften, ist aber kein universeller Keimkiller. Zum Beispiel ergaben Harts Untersuchungen von 1990, dass Speichel von Hunden Staphylococcus, eine Bakteriengattung, die Staph-Infektionen verursacht und häufig in Wunden vorkommt, nicht abtötete.

Wenn es also nicht besonders vorteilhaft ist, die Wunden zu lecken, warum hat es sich dann über viele Generationen hinweg weiterentwickelt? „Dinge, die sich weiterentwickeln, sind nicht zu 100% korrekt“, bemerkte Hart. „Sie müssen in 75% der Zeit oder in 50% der Fälle nützlich sein, und dennoch werden sie durch natürliche Auslese aufrechterhalten, weil sie besser als nichts ist.“

Die moderne Wissenschaft und Medizin schreitet jedoch tendenziell schneller voran als die Evolution. Das Lecken von Wunden ist eine gute Lösung für Wildtiere, die keine anderen Alternativen haben. Für Besitzer von Katzen und Hunden ist es jedoch besser, den Rat eines Tierarztes zu beachten.

