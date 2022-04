Video: „Ja, aber wenn sie mich behalten“, antwortet Mateo Carvajals Antwort auf die Frage zu seiner Ehe

Mateo Carvajal wurde nach seiner Teilnahme an der „Super Humans“ Challenge in Cap Cana im Jahr 2017 bekannt, bei der er sowohl die Reality-Show als auch das Herz der Moderatorin dieser Version, Melina Ramírez, gewann. Die Beziehung des Paares endete jedoch 2019, kurz nachdem sie den Sohn geboren hatten, den sie Salvador nannten.

Die Paisa weckt Kommentare in sozialen Netzwerken aufgrund seiner körperlichen Erscheinung, die für einige Frauen sehr auffällig ist. Andere kritisieren ihn jedoch für die Anzahl der Tätowierungen, die er auf seinem Körper hat, und für die Erziehung, die er seinem Erstgeborenen gibt, was zeigt, dass die Liebe, die er für das Kind empfindet unvergleichlich und unkalkulierbar.

Zwei Jahre nach Beendigung seiner Beziehung zu Melina Ramírez bestätigte der Athlet am 26. Oktober 2021 seine Beziehung zu Stephanie Ruíz. Zu diesem Zeitpunkt versuchte er, seine Beziehung vor den Medien zu verbergen, aber verschiedene Beiträge, die in seinen sozialen Netzwerken geteilt wurden, enthüllten seine neue Liebe zur Geschäftsfrau.

Am 23. Februar wurde bestätigt, dass das Paar zu Ende gegangen war. Dies dauerte jedoch nur kurze Zeit und sie beschlossen, sich eine neue Chance zu geben.

In einer Runde von „Fragen und Antworten“ löste das Fitnessmodell einige Bedenken seiner Anhänger, unter denen sie ihm die Frage stellten, ob er darüber nachgedacht habe, seinen neuen Partner zu heiraten, worauf er antwortete, dass er dies unter einer Bedingung tun würde.

„Wenn sie mich behalten wollen, ja, sonst nein“, sagte der Influencer durch seine „InstaStories“.

Eine andere Antwort, die er beantwortete, war, wie Salvador mit Stephanie Ruiz zurechtkommt, eine Frage, die sich im Umgang mit seinen Anhängern wiederholt und sehr begeistert, antwortete er:

„Es ist nur so, dass der dünne Kerl koketter ist, er sieht sie, küsst sie und schaut sie an, aber wir setzen bestimmte Grenzen und geben Vätern den Platz von Vätern“, verriet der Inhaltsgenerator.

Hier sind die Antworten von Mateo Carvajal :

Der Influencer stellte eine Bedingung dafür, heiraten zu können

Die Reaktionen traten bald in sozialen Netzwerken auf, da das Unterhaltungsportal „Rezismes“ dafür verantwortlich war, das zu replizieren, was in der Paisa zum Ausdruck gebracht wurde, einer Veröffentlichung, die bereits 240.000 Aufrufe überschreitet und mehr als 6.000 Likes sowie Hunderte von Kommentaren erhielt, die Spott ausgelöst haben, weil sie Bedenken Sie, dass er es nicht braucht und entgegen dessen, was er denken würde, genießt es ihm, solche Fragen gestellt zu bekommen, weil er sie für die lustige Seite hält.

Andere Kommentare sind: „hahaha du denkst, dass Mateo dich braucht, um ihn zu behalten, es ist offensichtlich, dass er nicht heiraten will und du leidest“; „er genießt alle Fragen, er folgt dem Seil, um aus den Kisten zu kommen“; „Der Typ weiß, wie man Doña Martha und Doña Amparo anmacht“; „sie zögern nicht Überlasse diesen alten Frauen Camanduleras, um ihm Rute zu geben „; „Zumindest ist er aufrichtig und nicht wie andere“; unter anderem.

Im August 2021 startete die Paisa eine Interaktion in seinen Instagram Stories mit dem Titel „Was denke ich an...“. Später antwortete er auf die Nachricht eines Benutzers, die besagte: „Dass Salvador mit dem Freund seiner Mutter teilt“.

Zu diesem Zeitpunkt betonte der Athlet, dass er kein Problem habe, da er Respekt vor seinem Sohn habe. „Hier solange dein Sohn mit Respekt behandelt wird, weil alles in Ordnung ist, und Papa gibt es nur einen, aber damit habe ich kein Problem.“

