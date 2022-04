Universitario vs Alianza Lima LIVE GoalPeru Minute für Minute im monumentalen Stadion Peruanisches klassisches Datum 10 Liga 1 Aufstellungen Ergebniszusammenfassung

Universitario de Deportes und Alianza Lima treffen sich an diesem Sonntag, dem 17. April, zum zehnten Spieltag des Liga 1 Apertura-Turniers.

Beide Teams leben unterschiedlich, aber sie haben ein gemeinsames Ziel: zu gewinnen. Das Engagement wird im Estadio Monumental de Ate gespielt und umfasst die Übertragung des GOLPERU-Signals sowie LIVE-STREAMING auf Movistar Play und der Infobae-Website.

Nachrichten der Universität für Sport

Die Universitario de Deportes erreicht dieses Engagement für die volle Moral, nachdem sie zurückgekommen ist und zur vollen Stunde gegen den 2-1 Ayacucho FC im Ciudad de Cumaná-Stadion geschlagen hat. Die Tore von Hernán Novick und Andy Polo ließen alle Fans des „U“ vibrieren. Außerdem haben sie 16 Punkte erreicht und sind im Kampf um den ersten Platz des Turniers noch am Leben.

„Wir prüfen, welche Art von System wir verwenden werden. Ich habe immer gesagt, dass ich versuche, mich an die Eigenschaften meiner Spieler und die des Rivalen anzupassen. Glücklicherweise haben wir schon einmal mit verschiedenen Systemen gespielt und innerhalb des Spiels sogar verschiedene taktische Themen variiert. Und manchmal hat es bei uns funktioniert „, sagte der Trainer der Merengues Alvaro Gutiérrez im Vorklassiker.

„Ich denke, Alianza ist ein großes Team mit einem großartigen Kader. Und während sich seine Kraft nicht in der Gesamtwertung widerspiegelt, in einem Klassiker, der sich vollständig auflöst. Es ist mein erstes Mal, dass ich in Peru Regie bei einem Klassiker führe, aber es ist nicht das erste Mal, dass ich Klassiker inszeniere „, fügte der Trainer der Universitario de Deportes auf einer Pressekonferenz hinzu.

Alianza Lima Nachrichten

Alianza Lima ihrerseits steht sowohl in der Liga 1 als auch in der Copa Libertadores de América vor einer doppelten Konkurrenz, wo sie zwei Niederlagen in Folge gegen River Plate (1-0) und Colo Colo (2-1) verketten. In Liga 1 haben sie sich jedoch mit ihrem Triumph durch den geringsten Unterschied gegen UTC dank eines Tores von Hernán Barcos wiedergefunden. Auf diese Weise fügte der Blau-Weiß-Cast 8 Punkte hinzu und belegt im Turnier den 13. Platz.

„Uns geht es körperlich gut, ich habe Schmerzen, aber nichts, was mich vom Spielen abhalten kann. Die Schmerzen sind in meinem Bein, es spielt keine Rolle, wo sie mich später suchen werden, aber ich hoffe, dass ich gut zum Spiel komme „, sagte Stürmer Hernán Barcos auf einer Pressekonferenz.

„Wir müssen etwas härter arbeiten, vor allem vom Kopf aus, um zu glauben, dass wir diesen Sonntag ein gutes Spiel spielen und ein gutes Ergebnis erzielen können. Der Moment, den wir verbracht haben, ist unangenehm, weil wir wissen, dass wir mehr geben können, aber das können wir nicht behalten „, fügte der blau-weiße Angreifer hinzu.

College gegen Alianza Lima: Zeitpläne auf der ganzen Welt

Peru: 15.00 Uhr

Ecuador: 15.00 Uhr

Kolumbien: 15.00 Uhr

Mexiko: 15.00 Uhr

Argentinien: 17:00 Uhr

Chile: 17:00 Uhr

Vereinigte Staaten (Florida): 16:00 Uhr

Spanien: 22:00 Uhr

College gegen Alianza Lima: mögliche Aufstellungen

Universität: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Ivan Santillán; Gerson Barreto, Angel Cayetano, Piero Quispe; Andy Polo, Hernán Novick und Alex Valera.

Lima-Allianz: Angelo Campos; Renato Rojas, Jefferson Portales, Pablo Miguez, Yordi Vilchez; Joseph Ballon, Jairo Concha, Edgar Benitez; Pablo Lavandeira, Cristian Benavente und Hernán Barcos.

Wo kann man Universitario de Deportes gegen Alianza im Fernsehen in Liga 1 sehen?

Das Spiel zwischen Universitario vs. Sie können Alanza Lima auf dem Bildschirm von Gol Perú sehen, Kanäle 14 und 714 HD von Movistar. Sie können die Minute für Minute auch auf der Infobae-Website verfolgen.

