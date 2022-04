Sie finden einen Hinweis, der helfen könnte, Yolanda Martínez zu finden, eine Frau, die seit zwei Wochen in NL vermisst wird

Yolanda Martínez, eine 26-jährige Frau und Mutter eines Kindes unter 6 Jahren, verschwand am 31. März. Sie wurde zuletzt in der Kolonie Constituyentes de Querétaro in San Nicolás, Nuevo León, gesehen. Seit diesem Tag hat ihre Familie nach Anzeichen gesucht, die auf ihren Aufenthaltsort hinweisen könnten.

Nach den Aussagen, die der Vater den Medien gegeben hat, wusste er als Letztes über seine Tochter, dass er im Haus seiner Großmutter schlief und dann nach Arbeit suchte.

Der Vater gab an, dass einer seiner ersten Eindrücke darin bestand, dass die junge Frau eine Bewerbung bei einem Unternehmen in der Gegend von San Nicolás und Apodaca hinterlassen hatte.

Der Fall könnte einen Hinweis haben, der helfen könnte, ihn zu lokalisieren: Mit Unterstützung von Verwandten, Bekannten und Personen, die sich an der Suche beteiligt haben, erhielten sie ein Video von den Überwachungskameras in dem Gebiet, in dem Yolanda verschwunden war und in dem die junge Frau gegen 11 Uhr morgens die Straße entlang geht.

„Ich habe stundenlang ein Follow-up, weil es einige Videos gibt, in denen sie das Haus ihrer Großmutter verlässt, und eine Nachbarin, die uns die Einrichtung gegeben hat, gibt es zwei Aufnahmen, bei denen sie herauskommt“, sagte Martínez.

Yolandas Vater ist ständig auf der Suche nach seiner Tochter und geht auf dem Weg, den das vermisste Mädchen möglicherweise genommen hat, zu möglichen Orten und Wegen.

Nuevo León hat sich in den letzten Tagen zu einem der Staaten entwickelt, in denen die meisten Frauen vermisst wurden. In den letzten Wochen wurden 22 Frauen als vermisst gemeldet.

Die Behörden berichten auch, dass 10 von ihnen bereits ohne Leben gefunden wurden, was darauf hinweist, dass sie die Suche nach 12 weiteren Frauen fortsetzen.

Angesichts der Aussichten kündigte der Gouverneur des Staates, Samuel García, am 14. April an, dass eine Haushaltsverlängerung von 50 mdp gewährt werde, um den Institutionen eine größere Kapazität für die Recherchenanalyse zu geben und alle Protokolle zu koordinieren, die bereits im Gesetz für die Recherchenkommission enthalten sind.

Gleichzeitig fügte er hinzu, dass das Alba-Protokoll angesichts der wachsenden Welle des Verschwindens von Frauen, die in der Organisation registriert sind, umgesetzt werde.

Dieser Mechanismus zur sofortigen Suche nach vermissten oder nicht lokalisierten Frauen und Mädchen wurde 2012 in Ciudad Juárez, Chihuahua, in Betrieb genommen.

Gleichzeitig wurde eine spezielle Gruppe zur Suche und Pflege von Frauenmorden eingerichtet, die der Öffentlichkeit und dem Büro des Generalstaatsanwalts von Nuevo León zur Verfügung stehen wird.

Es sei darauf hingewiesen, dass allein im ersten Quartal 2022 mindestens 18 Warnungen für das Verschwinden junger Menschen in der Einrichtung ausgestellt wurden, eine Liste mit Minderjährigen zwischen 12 und 15 Jahren, von denen mindestens 10 identifiziert wurden.

Einer der letzten registrierten Fälle ist der von Debanhi Escobar, in dem weiterhin Untersuchungen durchgeführt werden. Bisher ist bekannt, dass der Jurastudent am Freitag, dem 8. April, mit zwei Freunden zu einer Quinta in der Gemeinde Escobedo in der Nähe der PGR ging, die in ihre Häuser zurückkehrten und die junge Frau dort zurückließen.

Laut den Freunden, die mit der jungen Frau an der Party teilnahmen, verließen sie das Treffen zuerst und bestellten ein Taxi mit einem „vertrauenswürdigen Kontakt“ für Debanhi. Der Kontakt funktioniert auf Reiseplattformen, aber die geleistete Arbeit war außerhalb der Plattform, wobei der Fahrer die letzte Person war, die Kontakt hatte bei ihr.

