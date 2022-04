Invasion der Ukraine LIVE: Russland hat Friedensgespräche aufs Spiel gesetzt und die Verteidigungstruppen von Mariupol gewarnt

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Local residents ride bicycles as the body of a civilian killed during Ukraine-Russia conflict lies in street near the Illich Steel and Iron Works in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 15, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Russland gefährdet die Friedensverhandlungen mit der Ukraine, indem es den Kiewer Truppen in Mariupol zu Beginn des 52. Tages der Invasion ein Ultimatum stellt.

Präsident Zelensky hat die Bedingungen für die Erzielung von Vereinbarungen zwischen den beiden Nationen klargestellt, einschließlich der Einstellung der Angriffe in Mariupol.

Die Bevölkerung leidet weiterhin am meisten unter den Folgen und dem Schrecken der Angriffe. Nach Angaben des Büros der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) haben fast eineinhalb Millionen Einwohner der Ostukraine kein fließendes Wasser, was zu den viereinhalb Millionen beiträgt, die keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Trinkwasser haben.

Hier ist die Minute für Minute der russischen Invasion der Ukraine (ukrainische Zeit, GMT+3):

Sonntag, 17. April

5:05: Russische Luftverteidigungseinheiten haben am Stadtrand von Odessa ein Militärtransportflugzeug mit westlichen Waffen abgeschossen, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete.

„In der Nähe von Odessa haben die russischen Luftverteidigungskräfte ein ukrainisches Militärtransportflugzeug abgeschossen, das eine große Lieferung von Waffen lieferte, die von westlichen Ländern in die Ukraine geliefert wurden“, sagte Generalmajor des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konashenkov.

4:48: Mehr als 70% der Gebäude in der Stadt Irpin wurden von russischen Streitkräften beschädigt oder zerstört, so Kyiv Independent, der den Bürgermeister der Ortschaft am westlichen Rand von Kiew zitierte.

In einem Telegrammpost sagte Oleksandr Markushin, dass eine UN-Studie auf der Grundlage von Satellitendaten gezeigt habe, dass 115 Gebäude vollständig zerstört, 698 erheblich beschädigt und 187 teilweise beschädigt wurden.

4:23: Die russische Armee forderte an diesem Sonntag die ukrainischen Truppen in der belagerten Stadt Mariupol auf, sich ab 6:00 Uhr in Moskau zu ergeben und ihre Waffen niederzulegen, um sicherzustellen, dass ihnen auf diese Weise ihr Leben erspart bleibt.

„Die russischen Streitkräfte bieten den Militanten der nationalistischen Bataillone und ausländischen Söldner, die in Mariupol blockiert sind, an, die Feindseligkeiten zu beenden und ihre Waffen ab 06:00 Uhr Moskauer Stunden abzulegen. Am Sonntag, dem 17. April, werden sie ihr Leben verschont“, sagte das russische Verteidigungsministerium in einer Erklärung.

Stattdessen werden ukrainische Streitkräfte, die ihre Waffen nicht niederlegen, „ihr Schicksal beweisen“, wie die russische Verteidigung in der Erklärung versichert hat und das ukrainische Militär auffordert, „die einzig richtige Entscheidung zur Einstellung der Feindseligkeiten“ zu treffen, wo immer ihre „Manipulatoren“ sie zwingen, „für die Ideen des Nationalsozialismus“ zu kämpfen.

3:05: Die Lieferungen des neuesten Sicherheitshilfepakets der Biden-Regierung in die Ukraine „haben begonnen“, sagte ein Beamter des Weißen Hauses gegenüber CNN an diesem Samstagabend.

US-Präsident Joe Biden genehmigte vor einigen Tagen ein zusätzliches Paket mit Waffen, Munition und Sicherheitshilfe in Höhe von 800 Millionen US-Dollar für die Ukraine. Zum ersten Mal haben die Vereinigten Staaten vereinbart, Kiew mit Hochleistungskapazitäten wie 11 Mi-17-Hubschraubern auszustatten. 18 155-mm-Haubitzengeschütze und 300-Drohnen Switchblade mehr.

Die Entsendung von 800 Millionen Dollar bringt den Gesamtbetrag der Militärhilfe, die die Vereinigten Staaten der Ukraine zur Verfügung gestellt haben, auf mehr als 3 Milliarden US-Dollar.

2:17: Der Oberbefehlshaber der russischen Marine, Admiral Nikolai Evmenov, traf sich in der Stadt Sewastopol auf der Krim mit der Besatzung des Schiffes „Moskva“, nachdem es am vergangenen Donnerstag nach einer Explosion im Schwarzen Meer gesunken war.

Während des Treffens informierte Evmenov die Mitarbeiter des russischen Flaggschiffs, dass Offiziere, Midshipmen und Seeleute weiterhin in der russischen Marine dienen würden und dass die Traditionen der Raketenkreuzfahrt „Moskva“ sorgfältig bewahrt und fortgesetzt würden, wie das russische Verteidigungsministerium berichtete.

Darüber hinaus berichtete das russische Verteidigungsportfolio am Donnerstag, dass das Flaggschiff seiner Schwarzmeerflotte beim Abschleppen nach einem Brand infolge eines Angriffs der ukrainischen Armee gesunken ist, obwohl es seitdem keine weiteren Einzelheiten darüber gegeben hat, wie diese Offensive stattgefunden hat.

Die Ukraine ihrerseits hat versichert, dass das russische Schiff explodiert ist, weil es von zwei in der Ukraine hergestellten Marschflugkörpern vom Typ „Neptun“ getroffen wurde.

00:21: Der russische Generalmajor Wladimir Frolov von der 8. Armee starb im Kampf in Ukraine und wurde diesen Samstag in Russland begraben, so eine Erklärung des Gouverneurs von St. Petersburg.

Alexander Beglovs Aussage enthält keine Angaben darüber, wann oder wo Frolov gestorben ist.

Vladimir Frolov

Als stellvertretender Befehlshaber der 8. Armee führte Frolov die Streitkräfte an, die in einem Gebiet in der Nähe von Mariupol, der verwüsteten Hafenstadt, die Russland vor fast drei Monaten belagerte,

Bilder in den russischen Staatsmedien zeigen Frolovs Grab auf dem Serafimovsky-Friedhof in St. Petersburg, bedeckt mit roten Blumen.

Seit Beginn der Invasion ist Wladimir Putins Armee heftigen Widerstand ausgesetzt. Experten sagen, dass der Kreml Schwierigkeiten hatte, so schnell wie erwartet voranzukommen. Und seit Beginn seiner Offensive hat der Kreml selbst mehr als 21.000 im Kampf getötete Soldaten erkannt, die meisten von ihnen junge Leute, die zum Kampf getäuscht wurden, weil sie dachten, sie würden zur Ausbildung gehen. Die Zahl umfasst auch mehr als 20 hochrangige Militärfiguren.

Neuigkeiten in der Entwicklung...

