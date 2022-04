In 106 Tagen wurden in Cartagena 101 Menschen getötet

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

In den 106 Tagen, die 2022 vergangen sind, wurden in Cartagena 101 Menschen getötet. Dies bedeutet, dass fast jeden Tag des Jahres ein Bürger in der Hauptstadt Bolivar gewaltsam gestorben ist.

Die Behörden geben an, dass die meisten Morde im ersten Monat des Jahres stattgefunden haben. Vom 1. bis 31. Januar wurden 35 Morde registriert, von denen 18 Fälle auf Attentate zurückzuführen waren, 15 auf Streitigkeiten, einer auf Raubüberfälle und der andere auf mutmaßliches Lynchen. Diese Saison war die gewalttätigste der letzten acht Jahre in Cartagena.

Die Liste berichtet auch über 24 Morde im Februar, von denen 13 Fälle in Attentaten, 9 in Streitigkeiten und die verbleibenden unter zu klärenden Umständen lagen. Im März gab es 31 Morde, 23 von ihnen bei Attentaten, sechs in Streitigkeiten und einer bei Raubüberfällen. Der Rest der Fälle trat in den ersten zwei Aprilwochen auf.

Die Metropolitan Police bestätigte, dass von den 54 Fällen von Auftragsmördern, die 2022 gemeldet wurden, 39 mit den Gaitanista-Selbstverteidigungskräften Kolumbiens, auch bekannt als Golfclan, und dem GDO Los Robledos, einer Bande, die Ende letzten Jahres aus Medellín eintraf, zusammenhängen. Diese Gruppen kämpfen gegen das Gebiet, um kriminelle Einnahmen aus dem Mikrohandel zu erzielen.

Andererseits wurde darauf hingewiesen, dass 36 Morde „durch soziale Intoleranz (Streitigkeiten, häusliche Gewalt ua) verursacht wurden“.

Die Sektionsstaatsanwaltschaft von Bolívar versicherte, dass von den 106 gemeldeten Morden 42,61% geklärt worden seien. Dieser Vorstoß bedeutete die Gefangennahme von 55 mutmaßlichen Mördern, 30 davon in Flagrante und 25 auf gerichtliche Anordnung. 243 Schusswaffen und mehr als 5.500 scharfe Waffen wurden ebenfalls beschlagnahmt. Es wurde auch der Schluss gezogen, dass mehrere Fälle von Auftragsmördern von Alias „Paty Paty“, dem Leiter des Golfclans in Cartagena, und von zwei anderen Subjekten, die als „Marrana Gorda“ und „Colorado“ bekannt sind, angeordnet wurden.

Dies ist ein deutlicher Anstieg der Zahl der Morde in der Stadt in den ersten 100 Tagen des Jahres. Es wird hervorgehoben, dass die Zahl der gemeldeten Morde im Jahr 2021 in der ersten Hälfte (30. Juni) und nicht in einem Quartal erreicht wurde. In den ersten sechs Monaten des letzten Jahres wurden folgende Mordfälle gemeldet: 23 im Januar, 15 im Februar, 19 im März, 10 im April, 21 im Mai und 13 im Juni. Ende April 2021 waren die Morde 57 und Ende Mai 78 Morde.

Die Behörden geben an, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass diese Zahl von Morden abnimmt. Die Operationen werden intensiviert, um die Struktur des Golfclans und der Los Robledos in Cartagena abzubauen.

Auf der anderen Seite ist anzumerken, dass die Behörden die Aufgabe haben, Netzwerke des Kinderhandels in der Stadt zu beenden, ein weiteres Problem, das in diesem Jahr zunimmt. Anscheinend bieten Erwachsene Mädchen und junge Leute aus Cartagena an, als wären sie Waren. Im Durchschnitt berechnen sie 200.000 Pesos (ca. 53$) für sie.

Als Reaktion auf die Vorwürfe versicherte die Polizei von Cartagena, dass die Strategie „Das geht nicht“ aktiv ist, mit der überfüllte Orte in der Stadt eingegriffen und mehr als 30 mutmaßliche Zuhälter gefangen genommen wurden. Die Behörden haben sich verpflichtet, weiterhin an den Stränden und im gesamten Tourismussektor von Cartagena präsent zu sein.

Nach Angaben des Kolumbianischen Instituts für nationale Familienfürsorge wurden 2021 in Cartagena 660 Prozesse zur Wiederherstellung der Rechte aufgrund sexueller Gewalt durchgeführt, von denen 26 der kommerziellen sexuellen Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen (ESCNNA) entsprechen.

