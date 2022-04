Die schockierenden Details der Aussage von Paul Austers Sohn über den Überdosis-Tod seines 10 Monate alten Babys

Daniel Auster, Sohn des berühmten amerikanischen Schriftstellers Paul Auster, sagte diesen Sonntag vor der Polizei aus, nachdem er am vergangenen Freitag wegen verhaftet worden war der Tod einer Überdosis Ruby, ihrem 10 Monate alten Baby. Der 44-jährige Mann lieferte schockierende Details über die letzten Stunden des kleinen Mädchens.

Nach Angaben der Behörden injizierte er am 1. November Heroin in sein Haus in Park Slope - einem Wohnviertel in Brooklyn, New York -, nachdem seine Frau Zuzan Smith zur Arbeit gegangen war. Nach dem Trinken machte er ein Nickerchen mit dem kleinen Ruby.

Als sie aufwachte, hatte das zehn Monate alte Baby „blaue Lippen und steife Augen“. Bevor er 911 anrief, gab er ihr Narcan, ein Nasenspray, mit dem eine Opioid-Überdosis rückgängig gemacht wurde, „falls das Mädchen Betäubungsmitteln ausgesetzt war“, heißt es in den Akten.

Schließlich kamen die Sanitäter im Haus an und fanden das Baby bewusstlos vor und brachten es ins Methodist Hospital, wo sie später für tot erklärt wurde.

Die Gerichtsmediziner der Stadt stellten fest, dass Ruby an einer Überdosis Fentanyl und Heroin starb und genug Drogen in ihrem Körper hatte, um „einen Erwachsenen bewusstlos zu schlagen“, sagte der stellvertretende Staatsanwalt Tien Tran bei Daniels Auftritt vor dem Strafgericht von Brooklyn.

Die örtliche Polizei hat jedoch noch nicht festgestellt, wie das Baby die Drogen eingenommen hat.

Staatsanwalt Tran fügte hinzu, dass Auster, der Freitagabend verhaftet und wegen Totschlags und fahrlässigem Mord angeklagt wurde, zugegeben habe, dass er an diesem Tag, an dem er im Badezimmer aufbewahrte, „Packungen Heroin“ hatte.

Der Angeklagte gab den Behörden auch zu, dass er an diesem Tag Heroin eingenommen habe, obwohl er zunächst erklärte, er habe keine Drogen konsumiert.

Während der Präsentation an diesem Sonntag, in der Auster nicht sprach, bat Staatsanwalt Tran Richter John Hecht um Untersuchungshaft für den Angeklagten. Daniels Anwalt, John Godfrey von der Legal Aid Society, bat um die Festlegung einer „angemessenen Kaution“ und teilte dem Richter mit, dass sein Mandant entgiftet habe.

Der Richter erließ einen psychiatrischen Behandlungsbefehl für Daniel und setzte seine Kaution auf eine Versicherung in Höhe von 250.000 Dollar oder 100.000 Dollar in bar fest.

„Es herrscht extreme Rücksichtslosigkeit, es ist ein Fluchtrisiko aufgrund seines Drogenkonsums“, sagte Hecht.

Bei der Anhörung an diesem Sonntag war kein Familienmitglied von Auster anwesend.

Zwei von Daniels Nachbarn teilten der New York Post mit, dass er nach dem Tod des Babys mehrere Habseligkeiten und Gegenstände des Babys auf die Straße gebracht habe, die jeder mitnehmen konnte. „Alles, die Babykleidung, die Bücher, das Spielzeug... es war herzzerreißend“, sagte einer der Bewohner, der seinen Namen nicht sagen wollte.

Als Teenager besuchte Auster Clubs in New York City und beschäftigte sich mit Drogen. Im Alter von 18 Jahren, 1996, als er 18 war, wurde Daniel Zeuge des Mordes an dem Drogendealer namens Andre 'Angel' Melendez durch Club Kid Killer Michael Alig, der ein Nachtclub-Promoter war.

Dann erhielt Daniel 3.000 Dollar von Melendez's Geld als Gegenleistung für sein Schweigen. Später bekannte er sich des Besitzes von Diebesgut schuldig und erhielt fünf Jahre Bewährung.

Er wurde bei anderen Gelegenheiten verhaftet, unter anderem mehrmals wegen Drogenbesitzes in den Jahren 2008 und 2010. 2009 wurde er wegen Kleindiebstahls und des Besitzes von Diebesgut angeklagt.

Paul Auster ist ein bekannter Romanautor, der Werke wie „Ein Mann im Dunkeln“, „Das Buch der Illusionen“ geschrieben hat. Die New York Trilogy“ oder „Leviathan“ und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Prince of Asturias Award for Literature im Jahr 2006.

In „The Night of the Oracle“, veröffentlicht 2003, ist der Erzähler ein Schriftsteller, dessen Sohn drogenabhängig ist.

Daniels Mutter, Paul Austers erste Frau, ist Schriftstellerkollegin Lydia Davis.

