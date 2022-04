Am Wochenende wurden in San Cristobal im Süden von Bogotá drei Waldbrände gemeldet

Während des Karfreitags und Samstags im Südosten von Bogotá wurden in den Hügeln der Stadt San Cristóbal drei Brände gemeldet, bei denen es glücklicherweise zu keinen Verletzungen kam, obwohl die Vegetationsschicht des Gebiets betroffen war.

Wie auf dem Twitter-Account des Büros des örtlichen Bürgermeisters berichtet, brach am Freitagnachmittag das erste Feuer aus, das die Unterstützung von Maschinen zur Bekämpfung der Flammen erforderte.

„Der Waldbrand, dessen Ursprung anscheinend auf natürliche Ursachen zurückzuführen war, wurde in der Nachbarschaft von Quindío kontrolliert“, übertrugen sie an diesem Tag.

Am Sonntag wurden jedoch zwei weitere Feuersbrunste gemeldet, die durch die Freizeitaktivitäten der Menschen zu dieser Zeit der Karwoche verursacht wurden.

„In dieser Gegend kommt es normalerweise zu Waldbränden, insbesondere wenn Kinder und Jungen im Urlaub sind, da sie spazieren gehen und plötzlich vernachlässigt werden und einen Brand auslösen“, sagte Leutnant Jairo Bolaños von der offiziellen Feuerwehr der kolumbianischen Hauptstadt in den Fernsehnachrichten Programm Citynoticias.

Laut demselben Beamten betrafen die Flammen 800 Quadratmeter des Hügels in der Nähe des Viertels Altos del Zuque.

„Die Vegetation bedeckt ungefähr 2 Kilometer voneinander entfernt, sodass wir vorhersagen können, dass sie beabsichtigt waren. Ungefähr 500 Quadratmeter wurden verbrannt und an der anderen Stelle etwa 300 Quadratmeter „, sagte der Retter des Fernsehers von Bogotá City TV.

In diesen Medien erklärten sie, dass Feuer die Vegetationsdecke beeinflusste, aus denen dornige Retamos und die einheimischen Pflanzen der kolumbianischen Hauptstadt bestehen. Bei beiden Vorfällen wurde berichtet, dass keine Personen betroffen waren, und drei Maschinen und ein Tankwagen waren erforderlich, um die Flammen zu löschen.





Plan zurückgeben

Genau an diesem Sonntag endet die Karwoche und damit die Feiertage vieler Einwohner der kolumbianischen Hauptstadt, die die Stadt in den letzten Tagen verlassen haben. Wie üblich beginnt an diesem Samstag die Rückkehr der Reisenden nach Bogotá und die Behörden bereiten sich bereits darauf vor, den Rückkehrplan voranzutreiben.

Nach Angaben des District Mobility Secretariat verließen fast 800.000 Fahrzeuge die Hauptstadt des Landes anderen Gemeinden, um diese Pause zu genießen. Ebenso zeigt der jüngste Bericht des Bürgermeisteramtes, dass bereits mehr als 400.000 Autos in die Stadt zurückgekehrt sind.

Der höchste Verkehrsfluss bei den Einnahmen nach Bogotá wird voraussichtlich zwischen Samstag, dem 16. und Sonntag, dem 17. April, bei der Entwicklung des Rückkehrplans stattfinden.

Personen, die an diesem Wochenende nach Bogotá reisen, sollten die geltenden Straßensperrungen berücksichtigen, zum Beispiel die Straße, die von Girardot in die Hauptstadt des Landes führt. Es ist auch wichtig zu beachten, dass der Zugang zur Stadt zu keiner Zeit erfolgen kann, da es einen Gipfel und eine regionale Platte geben wird.

Am Ostersonntag bis Mittag können alle Fahrzeuge von 12 bis 16 Uhr in die Stadt fahren. Fahrzeuge mit geraden Schildern fahren in die Hauptstadt des Landes ein. Von 16 bis 20 Uhr dürfen Autos, deren Kennzeichen in ungeraden Zahlen endet, einfahren.

Ab 20 Uhr wird die Durchfahrt wieder für alle Fahrzeuge freigegeben, die nach Bogotá fahren möchten, unabhängig von der Nummer, auf der ihr Nummernschild endet.

Es sei darauf hingewiesen, dass die lokalen Behörden parallel zur Beschränkung der Einreise in die Stadt zwischen 14.30 und 20.00 Uhr das reversible Rennen des siebten Rennens von der 245th Street und der 180th Street aus durchführen werden.





