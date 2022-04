Video: Andrea Valdiri schließt einige Stunden nach ihrer Heirat Details mit ihren Töchtern ab

Am Samstag, dem 16. April, wurden die ersten Bilder der Ehe zwischen Andrea Valdiri und Felipe Saruma über Klatschportale in sozialen Netzwerken veröffentlicht. Eine der ersten, die Barranquillera-Inhalte verbreitete und Details zum Abschluss brachte, war „Gismes Hoy Col' mit einem Video, in dem Sie die Influencer-Frisur ansehen und ihrem Make-up den letzten Schliff geben können.

Dies war jedoch nicht das einzige, was die Aufmerksamkeit der Publikation auf sich zog, da der Film zeigt, wie aufgeregt sie ist, ihre Töchter in den Pajecitos-Outfits zu sehen: Isabella und Adhara tragen wunderschöne blaue Prinzessinnenkleider und Tüllröcke.

Die älteste ihrer Töchter gibt ihr einen Kuss auf den Mund und 'La Valdiri' sagt ihrer Tochter: „Sei vorsichtig, ich beflecke dich“, während Adhara in einem anderen Teil des Videos im Vordergrund die Hände eines ihrer Gefährten hält. Der Tänzer sagt aufgeregt zu ihm:

„Oh, sieh dir diese Koketterie an, die Mutter meiner Liebe, wunderschön... ein kleiner Kuss Adhara, ein Kuss an die Mutter“, sagt die Geschäftsfrau.

Hier ist der vollständige Inhalt von Andrea Valdiri :

Die Tänzerin teilte die Kleider ihrer Töchter, mit denen sie sie an ihrem besonderen Tag begleiten werden

Neuigkeiten in der Entwicklung...

